15 маршруток с избирателями насчитал мужчина, снявший видео на встрече партии «Ата-Журт Кыргызстан» в Кара-Суу. Милиция сообщила, что начала расследование по статье «Подкуп голосов», ЦИК также пообещал изучить информацию.

Что случилось?

11 ноября пользователь фейсбука Эрлан Жунусов опубликовал видео, снятое в парке им. Жоомарта Боконбаева в городе Кара-Суу. На видеоролике можно увидеть десятки минибусов, припаркованных рядом. В одну из маршруток входили и выходили люди, привезенные на агитацию.

Автор видео рассказал, что «Ата-Журт Кыргызстан» собрал людей из разных сел. Порядка 15 маршруток. По его словам, были еще 5-6 маршруток — но на момент видео уже уехали.

Мужчина назвал партию провластной и спросил, «неужели, когда дело касается этой партии, законы не работают?»

«Кто бы не пришел к власти, каждый из них старается перетянуть одеяло на свою сторону. Провластная партия “Ата-Журт Кыргызстан” на сегодняшнее мероприятие в Кара-Суу привозила людей на минибусах. [Людей] собирали отовсюду. Законы работают для других, но, когда касается провластной партии, они перестают работать. Эти тоже, видимо, до добра не доведут», — написал он в описании над видео.

Получить комментарий у партии не удалось, но у нее действительно была встреча с избирателями в Кара-Суу 11 ноября. Там присутствовали члены партии Айбек Маткеримов, депутат Бакыт Торобаев, политик Бактияр Калпаев, руководитель компании «Россия Нефть» Алишер Козуев, экс-депутаты Надира Нарматова, Турсунбай Бакир уулу, бывший советник президента Равшан Сабиров.

Фото: Жаркын Кадыркулова

«Подкуп голосов»

В УВД Оша сообщили, что данный факт был зарегистрирован, а РОВД Кара-Суйского района начало расследование по статье «Подкуп голосов». ЦИК сообщил «Клоопу», что рабочая группа также проведет свое расследование.

«Ата-Журт Кыргызстан»

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Но на сайте Министерства юстиции руководителем партии «Ата-Журт Кыргызстан» указан Айбек Маткеримов.

Маткеримов — односельчанин Камчыбека Ташиева. С 2016 года до октября 2020 года он был депутатом в айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт», лидером которой был нынешний глава ГКНБ.

В 2017 году он был кандидатом в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт». В прошлом году в октябре, на парламентских выборах, результаты которых были отменены, он числился в списках партии «Мекенчил» — лидером которой как раз был Камчыбек Ташиев.

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас был кандидатом в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт Кыргызстан».