Замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов на круглом столе по обсуждению изменений в закон «Об охране и защите от семейного насилия» рассказал, что правительство с 2022 года увеличит финансирование кризисных центров для женщин.

По его словам, всего на программу по защите женщин и девочек от насилия финансирование увеличат до 25 млн сомов. Ранее оно составляло 7 млн сомов.

«Пять миллионов сомов выделят общественным организациям для проведения широкой информационной и образовательной программы. А 20 миллионов сомов — на поддержку кризисных центров», — сказал Байсалов.

Он добавил, что ожидает аналогичных увеличений финансирования и в последующих годах.

На круглом столе Байсалов также сообщил, что в Кыргызстане растет число фактов семейного насилия. Он рассказал, что органы внутренних дел за 7 месяцев в 2021 году выдали 7 316 временных охранных ордеров. Это на 1 179 ордеров больше, чем за тот же период 2020 года.

Также в 2020 году в стране зарегистрировали 9 тысяч 25 случаев семейного насилия, из которых до суда дошли только 947. С начала 2021 года же зарегистрировали уже 7 тысяч 665 случаев семейного насилия.

Проблема семейного насилия и фемицид

Семейное насилие в отношении женщин в Кыргызстане одна из проблем, которая остается актуальной долгие годы. Об этом также свидетельствуют данные международных организаций.

Так, к примеру, в октябре 2021 года стало известно, что Кыргызстан занял 97 место в глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index). Всего индекс собрал данные о положении женщин в 170 странах мира.

Кыргызстан оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Самыми опасными странами для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.

«Тенденции индекса WPS показывают, что глобальное повышение статуса женщин замедлилось, а неравенство между странами увеличилось», — сообщается в отчёте WPS Index.

Мужчины в Кыргызстане похищают, насилуют и убивают женщин и чаще всего остаются безнаказанными. В Кыргызстане практически ежедневно становится известно о случаях похищения женщин и девочек для принудительного вступления в брак.

Одними из резонансных случаев похищения девушек в Кыргызстане стали похищение 27-летней Айзады Канатбековой и 19-летней Бурулай Турдалы кызы.

По действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание лишением свободы от пяти до семи лет. За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от семи до десяти лет лишения свободы.

В июне 2021 года «Клооп» опубликовал масштабное исследование о фемициде — убийстве женщин в Кыргызстане. Уникальность исследования в том, что до этого никто никогда не изучал, каковы закономерности и основания для убийств женщин в Кыргызстане.

Используя данные, собранные из различных источников, дата-журналистки доказали, что убийства женщин — основное следствие систематического насилия в семье. Проект ввел термин «фемицид» в медиапространство не только в стране, но и в Центральной Азии.

«Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане