Камчыбек Ташиев. Фото: пресс-служба ГКНБ Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что «государственные служащие не будут вмешиваться в предстоящие выборы». Он это озвучил 10 ноября во время церемонии открытия нового здания ведомства в городе Кара-Куль. По словам Ташиева, когда до выборов остается совсем мало времени, несмотря на предупреждения некоторые кандидаты преследуют цель подкупа избирателей. Поэтому он считает, что сотрудники ГКНБ должны контролировать ситуацию, чтобы предотвратить эти нарушения. «К нам поступает информация, многие кандидаты ждут, когда до выборов останется неделя, два-три дня и они смогут начать подкуп голосов. Когда до выборов останется неделя, два-три дня вы должны забыть про сон, день и ночь вести контроль. Если где-то выявится подкуп голосов и вы не будете знать об этом — сотрудники на местах будут наказаны», — обратился Ташиев к сотрудникам. Также глава ГКНБ отметил, что некоторые кандидаты вместо того, чтобы рассказывать про свою программу очерняют своих конкурентов. «Кандидаты, которые трещат, как сороки без остановки, страдают из-за своего языка. Пусть следят за языком, доносят правдивую информацию до избирателей, объясняют программу и зарабатывают голоса. Мы, со стороны государства создаем для этого все условия […] Они тоже должны соблюдать этику кандидата. Но они не хотят соблюдать [субординацию], распространяют ложную информацию, говорят про главу государства и про таких госслужащих, как мы разные разные слова», — сказал Ташиев. Руководитель ГКНБ заверил, что, кандидат, нарушивший закон, будет наказан по все строгости закона, несмотря на его занимаемую должность, положение в обществе или родственников, занимающих высокие должности. Ташиев напомнил, что нарушившие законодательные нормы могут быть привлечены к ответственности и после выборов. «Если мы докажем, что депутат был избран путем подкупа голосов, мы “уберем” этого кандидата. Он не сможет стать депутатом. Никто не должен становиться депутатом путем нарушения законов», — сказал он. Глава ведомства также отметил, что президент Садыр Жапаров издал указ, запрещающий правительственным чиновникам участвовать в избирательной кампании. Ташиев сказал, что на предыдущих выборах «административный ресурс использовался в полной мере», но теперь этому не бывать. Предупреждение Жапарова Глава государства Садыр Жапаров 13 октября после того, как новый кабмин принес присягу, обратился к депутатам Жогорку Кенеша и пообещал, что, если они перестанут подкупать голоса, то и использование админресурса прекратится. «Давайте проведем выборы честно и прозрачно. Кандидаты, если вы перестанете подкупать голоса со всех сторон, то я предотвращу использование админресурса. Мне хватит смелости и сил для этого […] Мы будем пресекать проведение агитации за какого-либо кандидата, со стороны учителей, врачей, айыл окмоту или других государственных служащих», — сказал Жапаров в своей речи. 10 ноября председатель кабинета министров Акылбек Жапаров потребовал от государственных служащих и руководителей не вмешиваться в избирательный процесс. Глава кабмина сказал, что если лидеры не хотят уходить в отставку, они должны неукоснительно выполнять указ президента. Акылбек Жапаров также сообщил, что в течение 10 дней с момента начала кампании ректор, декан и трое преподавателей ОшГУ были уволены за нарушение закона о выбрах и недостаточное исполнение указа президента. Причиной тому стало участие студентов в агит мероприятии партии «Азаттык».

