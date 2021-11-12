Милиция Кочкорского района Нарынской области задержала местного жителя по подозрению в шантаже и вымогательстве денег у посетителей порносайтов. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, с сентября этого года некие лица рассылали абонентам операторов «Мегаком» и «О!» стандартный вирус-блокиратор.

«Абонентам приходило сообщение якобы от МВД, что заблокирован доступ к сайтам, которые содержат материалы, запрещенные законодательством, и необходимо оплатить штраф в сумме от 1 700 до 2 200 сомов, через разные платежные терминалы или электронные кошельки», — сообщили в МВД.

Рассылаемое сообщение. Фото: пресс-служба МВД

По данным ведомства, отдельные граждане переводили деньги мошенникам.

«По скромным подсчетам, только за последнее время злоумышленники причинили ущерб гражданам на сумму примерно 500 тысяч сомов», — добавили в милиции.

В МВД сообщили, что после этого в отдел районного отделения милиции Кочкорского района обратились ряд потерпевших. Этот факт зарегистрировали по статье «Вымогательство».

В результате оперативно-розыскных мероприятий милиционеры задержали 32-летнего жителя района Кочкор, который является программистом.

«Выявлен ряд подобных эпизодов. Принимаются меры к установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности других лиц, причастных к правонарушениям», — сообщили в МВД.

В ведомстве сообщили, что до этого в милицию обращались также представители «Мегакома» и «О!» с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников, которые распространяют такие сообщения и занимаются шантажом.

В МВД подчеркнули, что штрафные санкции за посещение порносайтов в законодательстве не предусмотрены. Они призвали кыргызстанцев не поддаваться на провокации и не производить платить мошенникам за разблокировку сайта.

«Правоохранительные органы могут блокировать только сайты с детской порнографией или распространяющие наркотики, привлекать к уголовной ответственности распространителей подобных видеоматериалов. В случае шантажа, запугивания, вымогательства денег за просмотр порносайтов, граждане могут обратиться в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.