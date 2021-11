Представитель Генпрокуратуры Жыргалбек Исмаилов уверил Комитет ООН против пыток, что Кыргызстану важна свобода слова. «Кыргызская сторона придает важное значение обеспечению свободы слова и высоко оценивает свободных и независимых журналистов», — сказал он в Женеве 11 ноября. Угрозы журналистам, по мнению Исмаилова, расследуются, и находятся «под особым контролем». Ссылаясь на закон о СМИ он также упомянул, что журналисты имеют право свободно осуществлять «свободу выражения мнений», также журналистам «гарантируется свободная деятельность». «Плюрализм и свобода СМИ в Кыргызстане — это предмет особой гордости страны, которые были выстраданы за годы независимости», — заявил Исмаилов. «Свобода выражения мнений» vs «закон о фейках» Тем временем в Кыргызстане готовят к запуску закон «о фейках», он же закон «О защите от недостоверной (ложной) информации», который на деле уже используется для давления на журналистов и СМИ. Политики и компании пишут письма изданиям, ссылаясь на пока не работающий закон. Они требуют удалить статьи с критикой в их адрес, даже если в этих материалах нет фейковой информации. Положение о том, как будет работать скандально известный закон, уже готово. Сам закон уже подписан президентом Садыром Жапаровым, который ранее также утверждал, что ему важна свобода слова, и даже пообещал что он и его кабмин судиться со СМИ не будут. Что это за закон? Проект закона «О защите от ложной и недостоверной информации» — это переработанный вариант скандального проекта «О манипулировании информацией». Законопроект прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована «ложная информация». Согласно закону, интернет-провайдеры, владельцы пунктов публичного доступа будут обязаны «осуществлять идентификацию своих абонентов». По мнению юристов, нормы законопроекта «противоречат Конституции, международным договорам, нарушают права человека и устанавливают необоснованно дублирующие функции органов госвласти в условиях критического дефицита бюджета страны».

