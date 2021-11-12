Представитель МВД Жолболду Кочконов ответил на вопросы Комитета ООН против пыток о похищении женщин для принуждения к браку в Кыргызстане.

У «Клоопа», который исследовал тему похищений в Кыргызстане и изучал данные, факты и уголовные дела, есть дополнения к его ответам. Объясняем и дополняем.

Похищенная — не невеста. Похищенная — это человек, права которого нарушили. Она не давала согласия быть чьей-то невестой и женой.

Похищение «невест»

«В части похищения невест в Уголовном Кодексе, вступившем в январе 2019 года, предусмотрены отдельные статьи — 175 («Похищение лица с целью вступления в брак») и 177 («Принуждение лица к вступлению в брак»)», — рассказывал представитель МВД Жолболду Кочконов на сессии Комитета ООН по борьбе с пытками. Раньше дела по похищению для принуждения к браку рассматривались по одной статье — «Принуждение женщин к вступлению в брак».

Кочконов употреблял термин «похищение невест», что неприемлемо. Женщин похищают для принуждения к браку, нарушая их права, разрушая их планы. Такие похищения нередко заканчиваются изнасилованием, в случае Бурулай Турдалы кызы и Айзады Канатбековой эти похищения закончились смертью.

Термин «похищение невест» излишне романтизирует совершенное преступление, смягчает его тяжесть в глазах общества. Похищенные — не невесты, они не соглашались на это, а похитители — не женихи.

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Наказание для преступников

Кочконов рассказал, что в действующем Уголовном Кодексе ужесточили наказание за похищение для принуждения к браку — это от пяти до семи лет лишения свободы, оно отнесено к тяжким преступлениям.

«Соответственно, уголовные дела возбуждаются без заявления потерпевшего лица. При встречном заявлении или отказе от обвинений уголовные дела не прекращаются», — утверждал Кочконов.

Хотя похищение для принуждения к браку — особо тяжкое преступление и прекратить его на основании встречного заявления нельзя, на практике это не работает.

Согласно изученным журналистами данным, часто дела прекращаются именно с формулировкой, что похищенные «не имеют претензий» к преступнику. Это подтверждают и выводы исследования судебной практики в Кыргызстане по преступлениям в отношении женщин и девочек. Исследователи указывают, что большая часть дел по таким делам прекращается в связи с отказом потерпевшей от поддержания обвинения.

Журналисты «Клооп» и «Азаттык» изучили дела о похищениях за последние пять лет и обнаружили, что они почти никогда не доходят до суда.

По словам того же Кочконова, в 2020 году были зарегистрированы 2011 уголовных дел по факту похищения для принуждения к браку, из них 189 прекратили, 11 направили в суд. За шесть месяцев 2021 года заведено 128 дел, 109 из них прекращены и до суда доведены только шесть дел.

Буквально в октябре старший следователь следственного отдела МВД Азамат Дүйшөналиев говорил, что до суда в 2021 году доведены восемь дел о похищении женщин.

Изучив 43 открытых судебных решения с 2016 года по 2020 год, мы выяснили, что лишь девять похитителей получили реальное наказание за совершенное преступление — получив срок от полугода до пяти лет лишения свободы.

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Убийство Айзады и камеры видеонаблюдения

Также Кочконов вспомнил убийство похищенной Айзады Канатбековой и обещал, что в городах будут более эффективно работать камеры слежения для поиска преступников «по горячим следам». Хотя у МВД и в день похищения девушки было достаточно данных, чтобы поймать преступников и воспрепятствовать ее убийству.

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля 2021 года. Преступление зафиксировали уличными видеокамерами и был известен номер машины, а также количество похитителей. Также семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похитить, чтобы вступить с ней в брак против воли девушки.

Но милиция не нашла ее своевременно, имея все эти улики. Милиционер поздравлял мать девушки со скорой свадьбой дочери, милиция на следующий день после похищения утверждала, что видела пару в микрорайонах Бишкека.

Вероятно, к этому времени девушка уже была мертва. Машину с ее телом и телом ее ранее судимого похитителя нашли 7 апреля за городом. И нашли авто не милиционеры, а пастух. По его словам, машина стояла там с 5 апреля.

Похититель изнасиловал девушку и задушил. А до этого преследовал и угрожал навредить ее матери и был не раз судим.

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