В течение двух дней Кыргызстан отчитывался перед Комитетом ООН против пыток. Во время отчета представители комитета акцентировали свое внимание на вопросе похищения Орхана Инанды — президента кыргызско-турецких образовательных учреждений «Сапат».

Турецкие спецслужбы похитили президента сети образовательных учреждений «Сапат» Орахана Инанды в Бишкеке, пытали и позже доставили в Турцию.

Орхан Инанды после похищения.

Комитет ООН против пыток раскритиковал Кыргызстан за невыполнение международных обязательств в деле с Орханом Инанды.

«Кыргызстан не выполнил требования статьи 3 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Ее нормы гласят, что “ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать (refouler) или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток”. А в случае исчезновения Орхана Инанды Кыргызстан не провел расследование на должном уровне», — заявили в комитете ООН.

Представитель Генпрокуратуры Кыргызстана в ответ заявил: «Хотелось бы особо подчеркнуть, что со стороны Кыргызстана не было выдворения или экстрадиции Орхана Инанды», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Касательно расследования, представитель надзорного органа напомнил, что после исчезновения Инанды правоохранители начали досудебное производство и приступили к его поискам.

По его словам, более 100 милиционеров искали Инанды, проверив сотни различных объектов.

«В части расследования его [Орхана Инанды] вывоза за пределы республики было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц по статье “Халатность”. Расследованием данного уголовного дела занимается Военная прокуратура», — напомнил представитель Генпрокуратуры.

Это уголовное начали в отношении сотрудников Погранслужбы при ГКНБ, допустивших вывоз Инанды из страны. Кроме статьи «Халатность», досудебное производство ведут и по статье «Нарушение правил несения пограничной службы».

Однако, никакой информации о том, как ведётся следствие и на какой оно стадии надзорный орган не давал. 26 октября в Генпрокуратуре журналисту «Клоопа» сообщили, что дело «на стадии расследования и его результатов пока нет».

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Похищение Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, приехал в Кыргызстан в 1995 году, а в 2012-м получил гражданство. Инанды возглавлял сеть кыргызско-турецких учебный учреждений «Сапат». Он пропал 31 мая 2021 года в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.

Орхан Инанды спустя 158 дней после похищения. Фото: Таалайкуль Токтакунова

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Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По словам Эрдогана, Инанды захватила и доставила в Турцию Национальная разведывательная организация (MIT) страны. Он тогда сообщил, что в ходе спецоперации вместе с Инанды доставили более 100 человек из разных стран.

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Реакция Кыргызстана и смена позиции

На слова Эрдогана кыргызские власти отреагировали лишь к концу дня 6 июля. МИД вручил ноту протеста турецкому послу в стране и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

Президент Садыр Жапаров же заявил, что страна будет «требовать возврата Орхана Инанды» и вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

Митинг в поддержку Орхана Инанды после его исчезновения. Собравшиеся требовали от властей найти его.

Но уже 8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства — Кыргызстана и Турции. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

В милиции добавили, что Инанды не отказался от гражданства Турецкой Республики. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана.

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По делу о незаконной выдаче паспортов милиция предъявила обвинения нескольким людям, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и экс-руководителю Комиссии по вопросам гражданства Фариду Ниязову.

По этому делу даже вынесли первый приговор. Первомайский райсуд Бишкека приговорил экс-председателя департамента регистрации населения при ГРС Дүйшөна Сатыбалдиева к штрафу в 260 тысяч сомов по делу о незаконной выдаче паспортов. В приговоре подробно описывается, что гражданство и паспорт Инанды выдали незаконно.

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