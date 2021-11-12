Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 11 ноября в Турции на встрече с бизнес-сообществом Стамбула предложил турецким предпринимателям заняться инвестированием в Баткенскую область.

Президент Садыр Жапаров на встрече с бизнес-сообществом в Турции. Фото: Пресс-служба президента

Жапаров рассказал, что после придания области особого статуса это позволит улучшить качество жителей региона за счет социально-экономического развития. Он пояснил, что на территории области будут специальные льготный налоговый и инвестиционный режимы.

«Бизнесмены, инвестирующие в этот регион, освобождаются от четырех видов налогов: налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль и налога с продаж», — сообщили в пресс-службе.

Также в регионе уберут таможенные пошлины на ввоз промышленных, полезных и необходимых товаров, а налог на прибыль снизят с 10% до 5%.

По словам президента, Кыргызстан заинтересован в инвестициях турецких бизнесменов и развитии совместных проектов в гидроэнергетики, легкой промышленности и горнодобывающей отрасли. Сам Жапаров вместе с этим готов поддерживать проекты турецких инвесторов.

Особый статус Баткена

Первым о планах придать Баткенской области особый статус сообщил 16 февраля Улукбек Марипов будучи на посту премьер-министра. Тогда он сказал, что правительство рассматривает этот вопрос из-за того, что Баткене есть неописанные участки на приграничных территориях и «ситуация в области очень тяжелая».

Однако более активно говорить о придании региону особого статуса начали говорить после вооруженного конфликта в мае 2021 года, который произошел в области на кыргызско-таджикской границе.

Кабмин внес в парламент законопроект «О статусе Баткенской области» 4 мая. Проект закона разместили на официальном сайте правительства для общественного обсуждения 2 апреля 2021 года.

После этого его доработали — внесли ряд предложений и замечаний, поступивших от общественности. 3 мая законопроект одобрило правительство, и его сразу внесли на рассмотрение парламента.

Депутаты парламента приняли законопроект в третьем чтении в июле 2021 года.