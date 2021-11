Центризбирком был вынужден исполнить решение суда и зарегистрировал Таланта Мамытова в качестве кандидата депутаты от партии «Ынтымак». Об этом 11 ноября в эфире «Биринчи Радио» рассказал член ЦИК Тынчтык Шайназаров. По его словам, у всех членов ЦИК по вопросу Мамытова единая позиция — он не должен занимать пост спикера в период агитационной кампании. Шайназаров напомнил, что указом президента утвержден реестр государственных служащих, где отдельно написано, что спикер парламента — это государственный политический служащий. Он отметил, что согласно требованию конституционного закона о выборах, лица занимающие такие должности, должны уходить со своих постов и участвовать в выборах с другими кандидатами на равных условиях. «Учитывая это ЦИК 24 октября единогласно приняла решение и отменила регистрацию Таланта Мамытова», — рассказал член ЦИК. Но в партии «Ынтымак» после этого заявили, что ЦИК приняла это решение «при грубом несоблюдении процессуальных норм». В заявлении говорилось, что Мамытов в связи с выдвижением в качестве кандидата в депутаты возложил полномочия торага парламента на вице-спикерку Аиду Касымалиеву. В партии настаивали, что письменное подтверждение этого поступило в ЦИК «заблаговременно до заседания». Партия обратилась в Административный суд, который отменил решение Центризбиркома об отказе в регистрации Мамытова и исключении его из списка партии «Ынтымак». Талант Мамытов на съезде партии «Ынтымак» . Фото: AKIpress После этого ЦИК дважды обращалась в Верховный суд с кассационной жалобой, но оба раза её не рассматривали. В первом случае в Верховном суде сообщили, что жалобу Центризбиркома вернули из-за того, что та «не соответствует требованиям Административно-процессуального кодекса». Это было 2 ноября. В тот же день ЦИК подала повторную жалобу. Однако, суд вновь вернул жалобу ЦИК — на этот раз в связи с истечением срока подачи заявления. Шайназаров считает решения Верховного суда два раза вернуть жалобу «неправильными», а обоснования суда — «стыдными». По его словам, ЦИК сдал все документы. «Сказали исправить, мы согласились, наступили выходные, они не работают. Мы в понедельник отнесли, они приняли и потом сказали, что заседание будет во вторник, 2 ноября. По существу же должны рассмотреть — или наше решение поддержать, или суда. Когда 2 ноября наш представитель пошел в Верховный суд, там сказали: “Мы вчера рассмотрели, вы опоздали, вы нарушили срок” и по необоснованной причине оставили без рассмотрения [жалобу]», — рассказал Шайназаров. По его словам, после этого ЦИК на на своем заседании был вынужден исполнить решение суда и зарегистрировать Мамытова кандидатом в депутаты. «Его советник пришел к нам и сдал документы, где сказано, что Мамытов отказывается от госохраны и поставил служебный автомобиль в гараж, что он пойдет на выборы на равных условиях с другими кандидатами», — рассказал Шайназаров. Выборы в парламент Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В парламентских выборах участвует 21 партия. Читать по теме: 19, 5 млн сомов за неделю агитации израсходовала «Ишеним». А сколько потратили остальные?

