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Издание «Азаттык» сообщило, что 12 ноября в Бишкеке у Дома правительства прошел митинг родственников кыргызстанца Сайдахмета Артикова. Его задержали силовики Таджикистана на кыргызско-таджикской границе.

Родственники задержанного кыргызстанца разговаривают и замглавы кабмина Эдиль Байсалов. Фото: «Азаттык»

По словам супруги Сайдахмета Артикова — Наргизы, мужчину задержали без каких-либо причин. Кроме того, она заявила, что его подвергли пыткам и сейчас он находится в больнице таджикского СИЗО.

«Моего мужа жители села Жийделик сами выбрали главой села. До этого таджикская сторона задерживала граждан Кыргызстана, мой муж тогда помогал их освобождать. 16 сентября спецслужба Таджикистана задержала его, когда он был дома. Его забрали и не показывали нам 40 дней», — рассказала она.

Родственники Артикова обратились к правоохранителям, омбудсмену, президенту и в ГКНБ с просьбой освободить задержанных Таджикистаном сельчан. Позже к ним вышел замглавы кабмина Эдиль Байсалов.

Он пообещал собравшимся оказать поддержку в освобождении, задержанных кыргызстанцев. По данным «Азаттык», Артикова обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы».

Позже в пресс-службе Погранслужбы сообщили журналисту «Клоопа», что ГКНБ и госорганы «продолжают переговоры принимают все меры по возвращению кыргызстанцев на родину.

Известно, что, кроме Артикова, ранее был задержан другой кыргызстанец, 24-летний Айдарбек Хайдаров. Его задержали 21 октября пограничники Таджикистана и также обвиняют в незаконном пересечении госграницы.

В Погранслужбе ГКНБ 11 ноября сообщили, что власти работают над возвращением Хайдарова.

«По вопросу возвращения Хайдарова на родину дважды проводились переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, а также встречи глав Баткенской и Согдийской областей двух стран», — сообщили в службе.

Кыргызско-таджикская граница закрыта с середины мая этого года после вооруженного конфликта в Баткенской области по инцииативе кыргызской стороны. Тогда кыргызские власти сообщили, что ограничение будет действовать «до решения проблемных вопросов».

Пока попасть в Кыргызстан могут только таджикские студенты, который учатся в местных университетах.