Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Кыргызстана (ТПП) заявила, что в парламенте выступил Санжар Абакиров в качестве представителя палаты, хотя им не является.

По их данным, заседание, где выступал Абакиров, прошло 11 ноября. Там обсуждался проект закона «О введении в действие Налогового кодекса». На заседании слово предоставили Абакирову и представили его как «председателя комитета Торгово-промышленной палаты по инвестициям»

«Торгово-промышленная палата заявляет, что Санжар Абакиров не является председателем комитета по инвестициям и никогда им не являлся. Более того, он и вовсе не состоит в членстве палаты», — заявили в организации.

Они подчеркнули, что главой этого комитета является директор компании «Лаза» Годс Нахри Ануширован Хашем. В палате также призвали уточнять информацию о ее членах и работе, «прежде чем озвучивать и публиковать ее для общественности во избежание дезинформации».

В пресс-службе Жогорку Кенеша журналисту «Клоопа» сообщили, что список с фамилиями для заседания предоставили в парламент в министерстве экономики. А уже в минэконом журналисту сообщили, что «произошла техническая ошибка» при составлении списка участников заседания.

Кроме этого сам Абакиров связался с Торгово-промышленной палатой и признал, что произошло «недоразумение». Он рассказал, что на заседании парламента его действительно представили неправильно.

«Отмечу, что свои доводы высказывал на таком уровне впервые, а потому был очень взволнован, и не обратил внимания как меня представили», — написал он.