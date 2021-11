Александр Крестинин Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин 3 ноября дал интервью «Азаттыку», в котором прокомментировал неудачное выступление кыргызской сборной на отборочных играх к Чемпионату мира 2022 года. Кроме того, он высказался в целом про футбол в стране и частично ответил на критику бывшего капитана сборной Азамата Байматова. Футболист в конце августа выступил с публичной критикой Футбольного союза и потребовал отставки главного тренера сборной Александра Крестинина. Рассказываем про сборную под руководством Крестинина, критику Байматова и ответ главного тренера сборной. Сборная под руководством Крестинина Фото: Kyrgyz Football Union Александр Крестинин возглавил национальную сборную по футболу в 2014 году. Самым успешным годом под его руководством стал 2019-й, когда сборная страны дошла до 1/8 финала Кубка Азии — самого престижного турнира среди азиатских сборных. Тогда она проиграла хозяйке турнира, сборной ОАЭ, в драматичном матче со счётом 2:3, пропустив решающий гол в дополнительной 30-минутке. Оценили тогда выступление сборной и в руководстве футбольного союза. В том же 2019 году с Крестининым подписали новый 4-летний контракт с возможностью продления на один год. Он рассчитан до конца 2022 года. Однако, по словам Крестинина, ни после успешного выступления на Кубке Азии 2019 года, ни до этого, «футбол в стране не изменился». «Подъём на Кубке Азии [2019 года] был только на поле. За полем его как не было так и нет. Я не знаю, что для этого делается, все только обещают. То есть то, что ребята решали на поле, то и произошло [на Кубке Азии 2019 года] — системная подготовка и системный результат. Мы к этому шли четыре года», — прокомментировал он успешное выступление на турнире. По его словам, в кыргызском футболе такие же проблемы, что были и до этого: тренерское образование, инфраструктура и «материально-техническая база». «Ничего не сделано, не построено и никаких сдвигов нет. Кардинальных [изменений] нет. Да, федерация [футбола] курсы проводит, обучает тренеров, но когда эти тренеры вырастут?» — возмутился он. Читать по теме: Крестинин: В Кыргызстане ничего не сделано для развития футбола Неудачные отборочные игры После Кубка Азии сборной Кыргызстана предстояли отборочные игры на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Прерванные пандемией коронавируса в 2020 году, последние матчи отбора прошли при пустых трибунах в Японии. Результаты сборной не оправдали ожидания болельщиков — Кыргызстан потерял шансы на выход на чемпионат мира. Особенно болезненным было поражение наиболее слабой сборной Монголии в тех самых последних матчах в Японии. Не сыгравшая ни одной игры за время пандемии, команда ещё и осталась на ту игру без вратарей, которых закрыли на изоляцию из-за подозрения на ковид, а также без капитана Василия Кичина и полузащитника Бекжана Сагынбаева. Айзар Акматов В итоге в матче с монголами в воротах стоял защитник Айзар Акматов — сборная Кыргызстана проиграла с минимальным счётом 0:1, хотя атаковала всю игру. «В никаком [эмоциональном состоянии] были ребята. Ещё с учётом того, что вопрос по быту, то есть мы выходили кушать, то нам в номер еду приносили. Нельзя из номера выходить, там четыре дня сидели. Тренировки на разных полях — эти на одном поле тренируются, эти на другом. То есть, никакого эмоционального состояния не было. То, что ребята Мьянму обыграли, то они большого уважения заслуживают», — рассказал он в интервью «Азаттыку». Критика Байматова Азамат Байматов После неудачных отборочных игр с публичной критикой в адрес Футбольного союза и главного тренера сборной выступил бывший капитан команды Азамат Байматов. Байматов выступал за национальную команду с 2010 года, а в конце августа этого года объявил о завершении карьеры в сборной. За почти десять лет выступлений он сыграл за сборную 32 игры, в которых отметился четырьмя голами. Сейчас он играет в Индонезии за местный клуб «Барито Путера». В августе Байматов опубликовал заявление на своём канале в инстаграме. В нём он заявил, что после провала на отборочных играх, «никто не взял на себя ответственность ни тренерский штаб, ни федерация футбола». «Нужны перемены, как в сборной, так и в Федерации футбола», — написал он. Заявление Байматова вызвало бурное обсуждение в футбольной среде. До этого ни действующие, ни бывшие капитаны не высказывали такой публичной критики. Позже он прокомментировал своё заявление журналистам. «Я играю в сборной с 2010 года. За это время сменилось несколько тренеров и президентов федерации. Пришли и ушли десятки игроков. Но футбол стоит на месте. За десять лет мы могли превратиться в государство с развитым футболом. За это время в соседних странах построили современные стадионы и усилились внутренние чемпионаты. Кыргызский футбольный союз для нас как родители. Почему они не задумываются и не хотят развиваться, глядя на соседей? Хотя бы построили новый стадион в Бишкеке, а в таких городах как Ош могли обновить стадионы. До сих пор у сборной команды нет базы, отсутствует женский футбол. Футбол в регионах начинает исчезать. За последние 10 лет у нас была возможность встать в один ряд с самыми сильными 12 командами, претендующими на путевки на чемпионат мира. Мы упустили эту возможность», — сказал Байматов «Азаттыку». В интервью «Sport AKIpress» он сказал, что главный тренер — не тот, что раньше и не так тщательно готовится к матчам. По словам Байматова, Крестинин в первые свои годы собирал футболистов на сборы за 10 и более дней до матча, и это позволяло лучше подготовиться к игре. Сейчас же, по его словам, к игре готовятся всего три дня. Также футболист заявил, что вернуться в состав сборной ему «мешают травмы и определённые люди» Кроме того, Байматов обвинил Крестинина в том, что тот не вызывает в сборную страны футболистов, если те отказываются переходить в столичный клуб «Дордой». Крестинин параллельно тренировал и «Дордой», и национальную сборную, однако 1 ноября этого года стало известно, что тренер покидает клуб после четырёх лет работы в нём. По мнению Байматова, после Кубка Азии 2019 года Крестинин «не смог показать результаты ни в сборной команде, ни в “Дордое”». «Можете посмотреть статистику. Значит федерация футбола Кыргызстана должна была пойти на изменения. Было бы хорошо привлечь сильных европейских специалистов с большими амбициями и опытом работы в Азии. Потому что надо завоевать путевку на Кубок Азии-2023 и мировое первенство 2026 года. Договор Крестинина со сборной командой истечет в 2023-2024 годах. Раз он не смог выполнить задачи, прописанные в долгосрочном договоре, то он должен был написать заявление об уходе. Когда он только пришел, начал хорошо. После 2019 года все стало не как прежде», — сказал Байматов «Азаттыку». Ответ на критику Байматова Фото: Kyrgyz Football Union В интервью «Азаттыку» 3 ноября Крестинин назвал заявления Байматова в свой адрес «истерией» и сказал, что не собирается их комментировать, но всё же некоторые разъяснения дал. Крестинин сказал, что Байматова не вызвали на отборочные матчи в Японии только по спортивным причинам — мало матчей сыграл и восстанавливался от травм. Также, по словам главного тренера сборной, вопрос количества дней на сборы перед матчами зависит не от него, а от клубов игроков. «Во первых, всё это несоответствие и ложь. Количество дней для сборов — это не моя прихоть, а ситуация так нас заставила. Это один момент. Второй момент — мы подписали с руководителем [Футбольного союза] контракт на четыре года и у нас задача стояла и стоит вывести команду на Кубок Азии [2023 года]. Мы её спокойно решаем с учётом смены поколения [игроков] и со всеми этими трудностями. Мы год не играли, это тоже большая проблема. Пацаны хорошо отыграли. И что этот человек [Байматов] хочет сказать, что он лучше чем, те, которые отыграли? […] Это неуважение элементарное к футболистам», — сказал он. По словам Крестинина, его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года. «По контракту у нас чётко написано, мы сейчас не вышли с первого раза на Кубок Азии [2023 года], живём по другим правилам. Не выходим со второго раза, мы живём по другим правилам. Выходим — живём по другим правилам. То есть всё отражено в контракте […] Выполняешь задачу — один разговор, не выполняешь — другой. Это везде так», — сказал он. Подготовка к отборочным играм Кубка Азии Сейчас сборная Кыргызстана активно готовится к отборочным играм Кубка Азии 2023 года. Команда уже обыграла в товарищеском матче сборную Сингапура и готовится сыграть ещё один товарищеский матч против Бахрейна. Матчи групповой стадии отборочного этапа Кубка Азии-2023 пройдут в июне 2022 года. Всего в Кубке Азии будут участвовать 24 команды, 13 из них уже определились, а Кыргызстан претендует на одно из оставшихся 11 мест. Соперники сборной Кыргызстана в отборочной группе станут известны по итогам жеребьевки, дату её проведения Азиатская футбольная конфедерация ещё не объявляла. Медер Сыдыков 11 октября глава Футбольного союза страны Медер Сыдыков сообщил «Азаттыку», что решение по Крестинину будут принимать по итогам отборочных игр к Кубку Азии-2023: «Его 4-летний контракт закончится в конце 2022 года […] После Кубка Азии [2019 года] мы с хорошими намерениями и мыслями заключали контракт. Если он успешно закончит свою работу на отборочных играх, то после этого решим вопрос».

