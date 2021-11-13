Футболист в конце августа выступил с публичной критикой Футбольного союза и потребовал отставки главного тренера сборной Александра Крестинина.

Рассказываем про сборную под руководством Крестинина, критику Байматова и ответ главного тренера сборной.

Сборная под руководством Крестинина

Фото: Kyrgyz Football Union

Александр Крестинин возглавил национальную сборную по футболу в 2014 году.

Самым успешным годом под его руководством стал 2019-й, когда сборная страны дошла до 1/8 финала Кубка Азии — самого престижного турнира среди азиатских сборных. Тогда она проиграла хозяйке турнира, сборной ОАЭ, в драматичном матче со счётом 2:3, пропустив решающий гол в дополнительной 30-минутке.

Оценили тогда выступление сборной и в руководстве футбольного союза. В том же 2019 году с Крестининым подписали новый 4-летний контракт с возможностью продления на один год. Он рассчитан до конца 2022 года.

Однако, по словам Крестинина, ни после успешного выступления на Кубке Азии 2019 года, ни до этого, «футбол в стране не изменился».

«Подъём на Кубке Азии [2019 года] был только на поле. За полем его как не было так и нет. Я не знаю, что для этого делается, все только обещают. То есть то, что ребята решали на поле, то и произошло [на Кубке Азии 2019 года] — системная подготовка и системный результат. Мы к этому шли четыре года», — прокомментировал он успешное выступление на турнире.

По его словам, в кыргызском футболе такие же проблемы, что были и до этого: тренерское образование, инфраструктура и «материально-техническая база».

«Ничего не сделано, не построено и никаких сдвигов нет. Кардинальных [изменений] нет. Да, федерация [футбола] курсы проводит, обучает тренеров, но когда эти тренеры вырастут?» — возмутился он.

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Неудачные отборочные игры

После Кубка Азии сборной Кыргызстана предстояли отборочные игры на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Прерванные пандемией коронавируса в 2020 году, последние матчи отбора прошли при пустых трибунах в Японии.

Результаты сборной не оправдали ожидания болельщиков — Кыргызстан потерял шансы на выход на чемпионат мира. Особенно болезненным было поражение наиболее слабой сборной Монголии в тех самых последних матчах в Японии.

Не сыгравшая ни одной игры за время пандемии, команда ещё и осталась на ту игру без вратарей, которых закрыли на изоляцию из-за подозрения на ковид, а также без капитана Василия Кичина и полузащитника Бекжана Сагынбаева.