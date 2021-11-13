Издание “Акипресс” опубликовало фото барсят, снятых фотоловушкой в заповеднике Байбоосун. Фото были сделаны высоко в горах.

По данным на июнь 2020 года, в мире осталось от 4 000 до 7 500 тысяч особей снежных барсов. В Кыргызстане их насчитывается от 300 до 350 особей, а по некоторым источникам их от 400 до 450.

Фото: Акипресс

Полугодовалые барсята с мамой остановились у фотоловушки и играли. Фото были сделаны 2 ноября.

По мнению руководителя заповедника, всего на его территории видели уже порядка шести барсов. Сам заповедник создали в 2018 году по инициативе местных жителей, которые хотели защитить местную природу и животных.