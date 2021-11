Первую часть таинственной истории можно прочитать здесь, вторую здесь, а третью здесь. Два месяца назад в селе Чок-Тал на Иссык-Куле упал метеорит, с тех пор ситуация усугубилась. Озеро стало светиться по ночам, а на яблоках стали появляться серо-бурые пятна. Дядя Азамата и братик Аяны в больнице. Жители в замешательстве. Тем временем, Азамат решил во всем разобраться сам. Четвертый эпизод: «Туман» Порывы западного ветра становились все сильнее и сильнее, разбрасывая листья с груши в разные стороны. Если бы не усиливающийся ветер, на улице гробовая тишина. Обычно в это время года разносились звуки мигрирующих птиц, но и они куда-то пропали. Тишину разбудил пронзительный крик девочки: «Умут!». Глаза Аяны наполнились слезами, она подбежала и обняла братика, который лежал без сознания на земле. «Умут, открой глаза! Посмотри на меня…», — голос Аяны начал дрожать. Азамат сочувственно приблизился к Аяне. — Аяна, сейчас я позвоню маме. Все будет хорошо. Динара, услышав о случившемся, сразу же прибежала к ним домой. Состояние ребенка было схожим с дядей Азамата. «Надо срочно везти в больницу», — сказала Динара, увидев состояние Умута. Сосед Аяны пригнал машину и ребенка в бессознательном состоянии увезли в город — вместе с ним в больницу поехали Динара с Аяной. Азамат остался в саду, один на один со своими мыслями. С каждой минутой солнечные лучи все больше меркли. «Похоже, проблема в серо-бурых пятнах на фруктах. Я должен всем рассказать об этом», — подумал он и сразу же написал сообщение в группу: «Есть срочное дело, которое нужно обсудить, встречаемся в той же столовой». Азамат поспешил на встречу и по дороге заметил, как озеро начало покрываться густым туманом. Сильный ветер продолжал вытеснять дымку к берегу. Азамату показалось, что чем больше он ускорял шаг, тем быстрее надвигался черный туман… На полпути Азамат встретил Сабыра, который только вернулся из города.— Азамат, куда спешишь? — Иду к друзьям. Байке, как себя чувствует дядя? Что сказали врачи?— Не знаю, ничего не сказали. Довез и сразу же обратно выехал. — Братику Аяны тоже стало плохо, мама повезла их в город. — Что случилось? Лишь бы все было хорошо. — Надеюсь… Он съел грушу из сада. — В селе творится что-то необъяснимое, нужно что-то делать. Времени у нас мало. Сабыр предложил довезти Азамата до центра села. В машине Азамат сразу заметил листок бумаги с фотографией Сабыра. Азамат посмотрел на соседа вопросительным взглядом. Заметив это, Сабыр ответил: «Это моя программа, решил участвовать на выборах. У каждого кандидата должна быть своя программа», — он протянул Азамату газету, сложенную пополам. — Таким образом вы решите сложившуюся ситуацию? — Да, я прописал все свои идеи в этой программе. Каждый кандидат или партия за пять дней после регистрации должны опубликовать свою программу хотя бы в одном издании. Прочитай и посмотри мои предложения по решению этой проблемы. Позже ты сам примешь решение. В это время они подъехали к столовой. Возле входа Азамат увидел свою подругу Бермет. — Спасибо, байке. Нам нужно срочно рассказать всем жителям, что яблоки и груши отравлены, потом будет поздно. — Да, я сейчас же схожу в айыл окмоту и расскажу. Напишу по телефону в общей группе, что будет собрание и приглашу жителей. Азамат и Сабыр остановились у обочины и попрощались. В местной столовой кроме Азамата и его друзей, сидели еще несколько человек. Казалось, что каждый был в своих мыслях — тишину нарушали только звуки прибрежных волн и телевизора, стоящего в углу. Азамат посмотрел через окно на улицу — туман становился все гуще. Он рассказал своим друзьям о том, как заметил на фруктах серо-бурые пятна; поведал о паре и затхлом запахе над яблоками. Также Азамат поделился, что братик Аяны упал в обморок после того, как съел грушу. В это время по телевизору звучали новости о выборах. Ведущая с короткой стрижкой строгим голосом рассказывала об активности молодых людей на выборах: — По данным Центральной избирательной комиссии, 29% избирателей от всего населения Кыргызстана — молодежь до 30 лет. Из более чем 87 тысяч молодых избирателей около 30% пришли на выборы. Информация из телевизора превратилась в дискуссию. «Вы за кого будете голосовать?, — Азамат заметил надпись на головном уборе у друга Вовы «Кызыл жер» и спросил, — За эту партию?» «Нет, я про партию практически ничего не знаю. Они раздавали одежду со своим логотипом, когда они приезжали недавно. Сегодня вот надел, — сказал Вова и посмотрел друзей, сидящих рядом, — А зачем молодежи политика? Это не интересно никому, только дедушкам и бабушкам». Азамат посмотрел на него: «Ты, конечно, можешь так думать. Но мы же видим, что творится в селе. Только так, мы можем как-то повлиять на ситуацию». В это время телеведущая продолжала рассказывать новости. — К сожалению, на прошлых выборах более 70% молодежи не участвовало в голосовании. Если мы хотим увеличить количество неравнодушных к выборам граждан, что важно для страны, нам необходимо вести разъяснительные работы. На информацию из новостей никто, кроме Азамата и его друзей, не обращал внимания. Сотрудники столовой были заняты своими делами, а сидящие в углу люди что-то горячо обсуждали. Азамат обратился к друзьям: — Мы так и будем сидеть? Давайте что-то делать: расскажем всем, что фрукты отравлены. Может, все вместе соберем их и закопаем где-нибудь. Возможно эти фрукты опасно трогать, я возьму у мамы защитные костюмы. Напишем о проблеме в соцсетях, привлечем внимание. У нас есть два выбора: ничего не делать и ждать помощи от других или попробуем разрешить ситуацию. Выбор за нами… Друзья кивнули в знак одобрения и какое-то время они обсуждали свой план. Когда они вышли на улицу, нависший туман над озером удивил и напугал ребят. Пристально глядевший в сторону затуманенного озера, Азамат увидел черную, густую тень. «Друзья, что это?!», — обеспокоенный Азамат показал в сторону озера. По очереди его друзья стали разглядывать.— Где? Я не вижу. Ничего не видно из-за тумана. — Да, я вижу. Но не могу понять что это. Может, это метеорит? Из черной тени извергался бурлящий шар дыма, тем временем туман начал распространяться по всей деревне… Продолжение читайте в следующем выпуске, 16 ноября. Все части рассказа также можно прочитать на сайте tanda.kg, а также принять участие в квесте. Автор: Найзабек Мукамбетов Иллюстрация: Дарья Удалова

