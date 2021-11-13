Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались три пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 702 смерти из-за коронавирусной инфекции.

По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 70 человек.

Бишкек — 24;

Иссык-Кульская область — 9;

Ошская область — 11;

Чуйская область — 19;

Таласская область — 2;

Баткенская область — 5.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 182 267 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 13 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 544 пациента. Еще 762 человека находятся на амбулаторном лечении.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 106 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 721 человек.