Преподавательница Кыргызско-Российского Славянского университета, кандидатка медицинских наук Аида Зурдинова раскритиковала заявление ГКНБ о снижении цен на 500 жизненно важных лекарств.

Лекарства. Defense Visual Information Distribution Service

Она заявила, что из всего перечня из 500 наименований лекарств только одна треть является жизненно-важной, а около 10% — препараты, эффективность которых вообще не доказана.

«Мы — специалисты доказательной медицины — бьемся, чтобы их не включали в клинические протоколы и врачи не назначали недоказанные лекарства. А на них снижают цены. Для чего? Чтобы население их больше скупало, непонятно чем лечилось?» — сказала она.

Зурдинова также отметила, что большая часть из этих лекарств — антибиотики. А список получился большим, потому что их указали под торговыми наименованиями.

«В список включено аж пять препаратов для повышения потенции. Они для чего? В перечне жизненно важных их нет. Или есть куча вагинальных свечей. И смех и грех», — отметила фармакологиня.

Зурдинова подчеркнула, что регулирование цен на лекарства это задача не ГКНБ, а минздрава. По ее словам, цены на дорогие брендовые лекарства можно снизить только заключив договор с производителем и этим должен заниматься минздрав, который знает потребности страны.

«Пустышки»

Специалистка доказательной медицины Бермет Барыктабасова также отметила, что в списке ГКНБ есть недоказанные препараты и призвала спецслужбы бороться с «пустышками», ​​контрафактными лекарствами.

«ГКНБ еще не разбирается в “фуфломицинах”. А зря. Им придется научиться. Иначе снижение цен на пустышки и недоказанные препараты лишь увеличит продажи лекарственного мусора. Государство не должно быть заинтересовано в пустышках. В приличных странах они в черных списках», — заключила специалистка.

ГКНБ и лекарства

Ранее, 10 ноября, ГКНБ сообщил, что межведомственной комиссии удалось добиться снижения цен на 500 наименований лекарств.

«Определен перечень из 500 наименований лекарственных средств разных производителей, входящих в перечень жизненно важных и пользующихся большим спросом среди населения. На сегодня в крупных аптечных сетях на них снижены как оптовые, так и розничные цены на 10-68 процентов от прежней стоимости», — говорится в сообщении.

В Госантимонополии уточнили, что новая цена на препарат «Герцептин» составила 19 тысяч сомов, старая цена была 40 тысяч сомов. Также препарат «Перьета», который раньше стоил 235 тысяч сомов, теперь стоит 74 тысячи сомов, а препарат «Пегасис» подешевел до 6 674 сома, старая цена была 13 348 сомов.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что власти страны начнут снижать цены на жизненно-важные лекарства в октябре этого года. Тогда на совещании с межведомственной комиссией было решено «пересмотреть подходы к формированию рыночной стоимости медицинских препаратов, в части снижения цен на жизненно-важные лекарства для населения».

«В целях выработки действенных мер по недопущению спекуляций с ценообразованием на жизненно-важные лекарственные средства руководителям госорганов даны конкретные поручения с контрольными сроками исполнения», — сообщили в кабмине.

До этого Ташиев также сделал заявление о выявлении «фармацевтической мафии» в Кыргызстане. По его словам, в сговоре с фармкомпаниями действовали некоторые кыргызские чиновники и врачи.

После этого ГКНБ выявил группу фармкомпаний, которые импортировали в страну лекарства и продавали их по «чрезмерно завышенной стоимости». По версии следствия, фармкомпании это делали «при покровительстве отдельных должностных лиц».