Журналист-расследователь Болот Темиров на своем YouTubе-канале сообщил, что партии «Ишеним» и «Азаттык» скопировали свою выборную программу. «Ишеним» По его словам, копирайтеры партии «Ишеним» перефразировали программу российской политпартии «Новые люди» и выдают её за свою. Видео: Temirov Live Он отметил, что все разделы идут в том же порядке, что и у партии «Новые люди». А часть про экономику — это определение экономической безопасности из курса экономико-правового анализа арбитражной практики. «Справедливости ради нужно сказать, что два раздела вроде бы уникальны. По соцзащите и транспорту мы не смогли доказать плагиат. В общем, считайте, что у партии «Ишеним» программы и нет — просто содранная копия российской партии», — заявил Темиров. Он также напомнил, что «Ишеним» ловят на плагиате не в первый раз. Ранее журналист-расследователь Ыдырыс Исаков на своем Youtube канале рассказал, что эта партия списала свою программу с программы развития казахстанского города Алма-Ата на 2020 год. В ней изменили лишь название города Алма-Ата на город Ош. «Азаттык» Болот Темиров 12 ноября опубликовал новый выпуск на своем канале, в котором рассказал о выборной программе партии «Азаттык». Видео: Temirov Live По его словам, эта политическая партия скопировала первую часть своей программы у партий «Единая Россия» и «Коммунистическая партия Кыргызстана». «Из 80 слов целей программы партии «Азаттык» лишь 12 слов принадлежат им самим, остальное — коммунистам. Впрочем, остальное у партии «Азаттык» не плагиат. Раздел о том, какие законопроекты они поддержат, решили не копировать, а придумали сами», — заявил Темиров. Партия коммунистов решила подать в суд на «Азаттык» за нарушение права интеллектуальной собственности. «Наши юристы сейчас готовят документы для подачи в суд на партию “Азаттык” с требованием компенсации. Соответствующую жалобу мы подадим и в Центральную избирательную комиссию. Все документы подам я сам», — заявил представитель коммунистов Амантур Манапбаев. В партии «Азаттык» не согласны с тем, что это плагиат. Кандидат в депутаты Ахматбек Келдибеков заявил, что плагиат — это когда человек сделал открытие в науке, запатентовал, а его присваивает другой человек. А общеупотребляемые слова, которые все используют, не могут быть плагиатом. Плагиат на выборах Перед выборами в горкенеши выяснилось, что партии «Ата-Журт Кыргызстан», «Улуу-Журт» и «Ишеним», которые участвуют на выборах в городской кенеш Оша, списали программы у других партий. Журналист-расследователь Ыдырыс Исаков доказал, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» списала текст у «Реформы», «Улуу-Журт» списала у российской партии «Справедливая Россия», а «Ишеним» скопировала программу развития казахстанского города Алма-Ата на 2020 год. По теме: «Встречайте, идут воры!» Программы партий «Ата-Журт Кыргызстан», «Улуу-Журт» и «Ишеним» оказались плагиатом Волонтеры движения «Биз Барбыз» обвинили фонд Матраимовых в плагиате слогана. В фонде заявили, что это цитата медиков

