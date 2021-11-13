Политическая партия «Азаттык» подала жалобу в Центризбирком на журналиста Ыдырыса Исакова за видео о принуждении студентов Оша к агитации. Представители партии заявили, что информация в видео недостоверная, оскорбляющая, носят обвинительный характер и наносит урон деловой репутации партии.

«Азаттык» просит ЦИК обязать YouTube-канал Исакова бесплатно опубликовать опровержение и привлечь к ответственности по статьям «Распространение заведомо ложных заявлений о кандидате» и «Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата».

Что за репортаж?

Ранее Исаков на своем YouTube-канале опубликовал репортаж в котором, студенты ОшГУ и ОшТУ сообщили, что на площадь их привели преподаватели и декан. В тот день, 3 ноября, партия «Азаттык» провела агитационное мероприятие на площади. В нем приняли участие более ста человек.

Видео: Ыдырыс Исаков.

Милиция начала досудебное производство по статье «Использование административного ресурса», были опрошены студенты и преподаватели. Двум учителям ОшГУ был объявлен выговор, а декану факультета педагогики, психологии и физической культуры было вынесено предупреждение.

Однако кандидатка от партии «Азаттык» Жылдызкан Жолдошева посчитала, что во время агитации в Оше никаких нарушений не было.

Также Жолдошева обвинила журналиста-расследователя Ыдырыса Исакова в том, что он исполняет «чей-то заказ» и занимается дезинформацией.

Во время следственных мероприятий было установлено, что все студенты на встрече были несовершеннолетними. Дело было расследовано в течение трех дней и передано в суд.

Уже 9 ноября ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков был снят с должности. Об этом сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Помимо Кожобекова, были уволены декан факультета педагогики, психологии и физической культуры ОшГУ Бактыбек Муратбаев и трое преподавателей. Выговор также был сделан министру образования Болоту Купешеву и мэру Оша Алмазу Мамбетову.

Акылбек Жапаров обратился к сотрудникам и руководителям госучреждений, и сказал, что им не нужно участвовать в акциях агитации.

«Выполняйте свои прямые обязанности. Ваша задача – создать условия для выборов. Вы можете выразить свою гражданскую позицию, проголосовав в день выборов. Сейчас не нужно вмешиваться в избирательный процесс», — сказал Жапаров.

Он добавил, что мэр Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов тоже уволен, а мэр Исфары Чынгызбек Рысов получил выговор. Оба чиновника нарушили закон о выборах. По информации кабмина, с начала агиткампаний ЦИК и МВД зарегистрировали 59 нарушений.

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