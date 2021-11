Вы удивитесь, но самый популярный способ избежать нежелательной беременности в Кыргызстане — это внутриматочная спираль. Если вы хотите узнать больше об этом и других методах контрацепции, смотрите наш новый выпуск кыргызоязычного подкаста. Один из самых известных мифов вокруг беременности — это что прерванный до семяизвержения секс поможет избежать зачатия. Но это неправда. Предэакуляция — это мужская смазка, которая появляется на члене до спермы. Ее достаточно, чтобы женщина забеременела, особенно если она на пике овуляции — это такой период, в среднем в неделю, когда у женщины повышена фертильность. Проще говоря, в этот период ей легче забеременеть. Если у вас нет 25 минут, чтобы посмотреть наш новый выпуск, то вот самое главное: Единственный надежный способ избежать половой инфекции и нежелательной беременности — это презерватив; Если вы занялись сексом без презерватива — у вас есть 72 часа, чтобы принять экстренную таблетку от беременности. Это не аборт, ведь плода в организме еще нет. Экстренные таблетки не рекомендуют использовать больше двух раз в год. Также мы рассказываем, что такое вазектомия, гармональные таблетки и спираль. Если у вас есть вопросы, вы можете анонимно задать их по ссылке ниже: Суроолоруңуз же окуяларыңыз болсо комментарийге жазып же шилтеме аркылуу анонимдүү түрдө жөнөтүңүз: https://forms.gle/gGy1WyjTgwu3k3rE7

