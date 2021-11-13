Фильм кыргызского режиссера Артыкпая Суюндукова «Шамбала» выиграл приз зрительских симпатий на Всемирном азиатском кинофестивале в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило госинформагентство «Кабар».

«Шамбала» получила денежную премию доктора Дао и доктора Линь в размере $10 тысяч.

Всемирный азиатский кинофестиваль (AWFF) прошел с 2 по 11 ноября в Лос-Анджелесе. Победителей объявили на Гала-вечере закрытия в Театре Сабан в Беверли-Хиллз. На церемонии вручения «Снежного барса» присутствовали азиатские и голливудские кинорежиссеры и звезды, такие как режиссерка фильма «Вечные» Хлоя Чжао, актриса Лиза Лу, снявшаяся в «Безумно богатых азиатах» и другие.

Премию «Снежный барс» за лучший фильм получил фильм «Брайтон 4-й» грузинского режиссера Левана Когуашвили. Награда за лучшую мужскую роль досталась казахскому актеру Толепбергену Байсакалову, а Аравинда Кирана из Индонезии получила награду за лучшую женскую роль.

Кинофестиваль проводится уже седьмой год. Основателем и председателем Всемирного азиатского кинофестиваля является Садык Шер-Нияз. Фестиваль поддерживает фильмы из более чем 50 стран Азии, от Турции до Японии и от России до Индии и Ближнего Востока.

Кроме этого, 12 ноября фильм Суюндукова получил награду за лучшую режиссуру на международном фестивале «Коркут ата – Tүркский мир».

Ранее он получил премию «Ника» 2020 за лучший фильм в странах Балтии, Грузии и Содружества Независимых Государств.

Фильм «Шамбала» был снят в 2020 году по мотивам повести Чынгыза Айтматова «Белый пароход». В том же году состоялась мировая премьера кинофильма на международном фестивале в Шанхае.

По словам Суюндукова, он взял разрешение и благословение на съемку фильма у автора оригинальной повести Чингиза Айтматова.