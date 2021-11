Аппарат омбудсмена 11 ноября обратился к уполномоченному по правам человека Таджикистана Умеду Бобозода с просьбой не допустить нарушения прав граждан Кыргызстана, задержанных таджикскими военнослужащими. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 13 ноября. В аппарате отметили, что жители Лейлекского района Саидахмед Артиков и Нооман Самадов были задержаны сотрудниками КГБ Таджикистана в сентябре этого года. «По словам Наргизы Артиковой, супруги Саидахмеда Артикова, ее муж и ее зять Нооман Самадов до сих пор не вернулись домой и от них нет никаких известий, но имеется информация, что они находятся в СИЗО города Худжант, где подвергаются пыткам», — отмечается в обращении омбудсмена. В связи с этим аппарат омбудсмена попросил принять меры по недопущению нарушений прав кыргызских граждан и сообщить о результатах расследования. Еще одно письмо было отправлено в МИД Кыргызстана. Митинг родственников Между тем, 12 ноября родственники Артикова вышли на митинг к зданию Дома правительства. Тогда его супруга заявила, что ее муж находится в больнице таджикского СИЗО в тяжелом состоянии из-за пыток. Родственники задержанного кыргызстанца разговаривают и замглавы кабмина Эдиль Байсалов. Фото: «Азаттык» «Моего мужа жители села Жийделик сами выбрали главой села. До этого таджикская сторона задерживала граждан Кыргызстана, мой муж тогда помогал их освобождать. 16 сентября спецслужба Таджикистана задержала его, когда он был дома. Его забрали и не показывали нам 40 дней», — рассказала она. К митингующим вышел зампред кабмина Эдиль Байсалов. Он пообещал донести информацию до уполномоченных органов и оказать поддержку в освобождении граждан Кыргызстана. Что говорят в МИД? В МИД Кыргызстана сообщили, что 17 сентября по неизвестным причинам таджикские силовики задержали четырех жителей села Жийделик. Вместе с Артиковым и Самедовым были еще Турсунали Ташанов и Аскар Ахмедов. Все четверо — этнические кыргызы и граждане Кыргызстана. 22 сентября посольство Кыргызстана в Таджикистане направило ноту в МИД Таджикистана с просьбой разъяснить причины задержания кыргызстанцев. Спустя месяц, 20 октября, сотрудники Генпрокуратуры Таджикистана встретились с работниками кыргызского посольства. На этой встрече таджикская сторона сообщила, что Артиков находится в больнице. В МИД отметили, что 25 октября была отправлена нота с просьбой организовать встречу сотрудника консульства с этими гражданами. Теперь они ждут разрешения от таджикской стороны. В ведомстве добавили, что сотрудники Департамента консульской службы поддерживают связь с родственниками задержанных.

