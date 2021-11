Президент Садыр Жапаров в своих соцсетях пригрозил кыргызстанцам уголовной ответственностью за подкуп голосов на выборах. «При выявлении таких фактов, вам грозит от полутора до двух с половиной лет. В Уголовном кодексе есть такая статья. Следовательно, избиратели не должны продавать свои голоса, кандидаты не должны заниматься подкупом», — написал Жапаров. Он призвал правоохранительные органы принимать жесткие и решительные меры при обнаружении фактов подкупа голосов. «Отныне мы внедрим традицию честных выборов в Кыргызстане. Пусть предыдущие выборы останутся лишь историей»,— заявил президент. К своей публикации он приложил статью о подкупе голосов из Уголовного кодекса и картинку с надписью «Проблема страны не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Садыр Жапаров (@sadyr_japarov) Выборы депутатов в парламент назначены на 28 ноября 2021 года. Шестой созыв должен был уйти еще в октябре прошлого года, однако итоги голосования 4 октября были аннулированы после массовых беспорядков и смены власти в стране.

