Президент Садыр Жапаров в своих соцсетях пригрозил кыргызстанцам уголовной ответственностью за подкуп голосов на выборах.

«При выявлении таких фактов, вам грозит от полутора до двух с половиной лет. В Уголовном кодексе есть такая статья. Следовательно, избиратели не должны продавать свои голоса, кандидаты не должны заниматься подкупом», — написал Жапаров.

Он призвал правоохранительные органы принимать жесткие и решительные меры при обнаружении фактов подкупа голосов.

«Отныне мы внедрим традицию честных выборов в Кыргызстане. Пусть предыдущие выборы останутся лишь историей»,— заявил президент.

К своей публикации он приложил статью о подкупе голосов из Уголовного кодекса и картинку с надписью «Проблема страны не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться».

Выборы депутатов в парламент назначены на 28 ноября 2021 года. Шестой созыв должен был уйти еще в октябре прошлого года, однако итоги голосования 4 октября были аннулированы после массовых беспорядков и смены власти в стране.