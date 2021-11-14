В Сузакском районе Джалал-Абадской области погибли трое маленьких детей, их мать находится в коме. Об этом сообщил замдиректора Жалал-Абадской областной клинической больницы Мелис Баймуратов.

По его словам, 23-летнюю девушку и ее детей привезли утром 14 ноября. Их обнаружила родственница. Врачи пытаются вывести девушку из состояния комы. Старшему ребенку было 6 лет, младшим братьям-близнецам — по 4 года.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что девушка с детьсм погибли из-за отравления угарным газом. Их близкие родственники отказались провести судебно-медицинскую экспертизу и заявили, что у них нет никаких претензий. В милиции добавили, что ведутся следственные мероприятия.