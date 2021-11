Пограничники Ала-Букинского отряда 14 ноября применили оружие в стычке с контрабандистами. По данным Пограничной службы ГКНБ, около 50 жителей села Ак-Добо пытались переправить стадо мелкого рогатого скота на территорию Узбекистана. А в это время на другой стороне границы контрабандистов ожидали подельники. Пограничники попытались остановить их, но они проигнорировали требования силовиков. Тогда пограничники выпустили в воздух три предупредительных выстрела. На место происшествия прибыли командир погранотряда и сотрудники РОВД Аксыйского района. Они провели разъяснительную работу и граждане разошлись с места инцидента. Однако позже в этой же местности пограничники задержали кыргызстанца Б.Н., который загружал в свою машину Hyundai-Porter 16 голов мелкого рогатого скота, чтобы переправить их на территорию Узбекистана. Машина с баранами. Фото: Погранслужба ГКНБ По предварительным данным, стоимость задержанного скота, принадлежащего гражданину Б.Н., составила более 190 тысяч сомов. В Погранслужбе добавили, что пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели мероприятия против контрабандистов на совместной границе. Обстановка на этом участке кыргызско-узбекской госграницы стабильная.

