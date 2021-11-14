Пресс-служба кабинета министров сообщила, что зампред кабмина Азиз Аалиев поручил скорее запустить проект строительства альтернативной дороги «Алматы — Иссык-Куль». Этот проект поддержит Азиатский банк развития.

Отмечается, что Аалиев и директор постоянного представительства АБР в Кыргызстане Лао-Арайя Канопкан обсудили технические, финансовые, экономические и другие аспекты реализации этого проекта.

Азиз Аалиев. Фото: Пресс-служба кабмина

«Проект, несомненно, окажет положительное воздействие на туристический, транспортный и торговый потенциал страны. Кабинет министров окажет всемерное содействие в его реализации», — заявил Аалиев.

В правительстве отметили, что альтернативная и более прямая дорога, соединяющая город Алматы и Иссык-Кульскую область, позволит сократить время и стоимость проезда, что приведет к увеличению частоты взаимных поездок. В кабмине считают, что новая дорога сможет привлечь туристов и инвестиции в Кыргызстан.

Проекты дороги «Алматы — Иссык-Куль»

Власти Кыргызстана не раз задумывались о вопросе строительства альтернативной и более короткой дороги из Алматы на Иссык-Куль — всего существует три проекта. Однако все попытки воплотить их в реальность были тщетными — проекты либо замораживали из-за нехватки финансирования, либо оставляли незавершенными.

Первая попытка построить альтернативный путь из Алматы к озеру Иссык-Куль была в 2004 году, когда Европейский банк реконструкции и развития выделил Кыргызстану 1 млн долларов США.

На выделенный миллион долларов кыргызские чиновники разработали предварительный проект технико-экономического обоснования (ТЭО), но так и не начали строительство дороги.

Потратив все деньги на предварительную версию ТЭО, кыргызские чиновники приостановили работу над ним, так как для разработки полного проекта и дизайна были необходимы ещё средства.

Следующие два проекта были также похоронены из-за того, что предполагаемая дорога проходила в зоне вечной мерзлоты и из-за мирового кризиса.