Журналисты Temirov LIVE посвятили материал родственникам президента Садыра Жапарова на госслужбе.

Так, согласно материалу журналистов, после прихода Садыра Жапарова к власти должности получили его родственники и земляки.

Турусбек Тумонбаев возглавил «Унаа», сват президента. Был уволен после скандала с тендером. Акылбек Тумонбаев, брат Турусбека, сейчас кандидат в депутаты, получил предупреждение ЦИК за нарушение агитации.

Таштанбек Каймазаров стал главой Госслужбы миграции, сват президента.

Рыскелди Мусаев стал секретарем Совбеза, односельчанин Садыра Жапарова. Был уволен после конфликта в Баткене.

Бакыт Сабатаров возглавил «Востокэлектро», земляк президента. Его заместитель — Айдар Адылбеков, который указал Садыра Жапарова как своего родственника. Согласно данным журналистов, он сват президента.

Секретарь президента сообщил, что Садыр Жапаров не знаком с Айдаром Адылбековым. Хотя по информации журналистов, Адылбеков — брат мужа сестры Жапарова.