Центральная избирательная комиссия оштрафовала экс-министра инвестиций и кандидата от партии «Ынтымак» Алмамбета Шыкмаматова на 7,5 тысяч сомов за преждевременную агитацию. Такое решение было принято 13 ноября на заседании членов комиссии. По данным ЦИК, жалобу на Шыкмаматова подал руководитель секретариата партии СДПК Таалайбек Усубалиев. Он сообщил, что 24 октября на телеканале ОТРК показали 25-минутную передачу «Биздин айыл», в котором Шыкмаматов рассказывал про свое родное село Кызыл-Арт в Нарынской области, и это является преждевременной агитацией. Представитель телеканала на заседании заявил, что передача с Шыкмаматовым была изучена перед выходом в эфир и в ней не было найдено элементов агитации. Однако члены ЦИК пришли к выводу, что ОТРК должен был учесть то, что экс-министр баллотируется на выборы. В результате телеканалу вынесли устное предупреждение, а Шыкмаматова оштрафовали по статье «Нарушение условий проведения предвыборной агитации». Кто такой Шыкмаматов? Алмамбет Шыкмаматов — бывший депутат от партии «Ата Мекен» и бывший министр инвестиций. Он баллотировался на аннулированных парламентских выборах от партии «Бир Бол». Когда Садыр Жапаров пришел к власти, он был одним из его сторонников. На президентских выборах Шыкмаматов возглавил штаб Садыра Жапарова в Нарынской области. После выборов он был назначен министром инвестиций. В сентябре 2021 года он ушел из этой должности, так как планировал участвовать в парламентских выборах. Теперь он идет в первой пятерке партии «Ынтымак».

