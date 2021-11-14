Замглавы кабмина Эдиль Байсалов в своем фейсбуке заступился за президента Садыра Жапарова и раскритиковал лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева.

Он написал, что это ответ Текебаеву, который на одной из своих агитационных встреч сказал, что народ должен видеть заседания кабинета министров.

Эдиль Байсалов.

По словам Байсалова, президент не занимается популизмом дабы люди видели его работу.

«Во-вторых, он дает задания министрам и днем и ночью, даже в 3-4 часа ночи он звонит или пишет смс, когда это необходимо. Он собирает министров у себя дома, когда выходят неотложные проблемы. Мы это видим. Министры не дадут соврать», — заявил замглавы кабмина.

Байсалов добавил, что президент собирает министров не один-два раза в неделю, а каждый день.

«Поэтому ваши предположительные советы президенту не нужны. Мы видели к какому состоянию привели страну ваши советы за последние десять лет. Вы доказали, что у вы не способны управлять страной. Поэтому у вас нет права открывать рот и давать советы другим людям. Все, хватит уже!» — написал он.

В конце своей речи Байсалов добавил, что «сейчас нет ни минуты спорить с теми, кто раньше были у власти, но несмотря на это, он не оставит без ответа любые нападки».

Байсалов, Текебаев и Жапаров

Это не первая стычка Байсалова и Текебаева. В октябре зампред кабмина обвинил лидера партии «Ата-Мекен» в партийной коррупции и в смерти «70 молодых ребят, поверивших в него» во время апрельской революции. Он также заявил, что после формирования нового парламента кабмин будет работать только с теми, «кто будет поддерживать политику президента».

Омурбек Текебаев и Эдиль Байсалов. Скриншот видео «Азаттыка».

На что Текебаев ответил, что Байсалов просто переходит из рук в руки.

После этого, Жапаров заступился за Байсалова на своей пресс-конференции. Президент заявил, что Байсалов неправильно выразился и поддался эмоциям, говоря о работе кабмина с парламентом.

Эмоции Байсалова. Президент разъяснил, что именно имел ввиду замглавы его кабмина

Позже замглавы кабмина заступился за президента, когда общественность раскритиковала его за аренду частного самолета для полета в Глазго. Он заявил, что это не роскошь, а государственная необходимость.

«Это госнеобходимость».Как Эдиль Байсалов заступился за решение арендовать частный самолет для президента