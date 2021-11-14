Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Оба не были вакцинированы.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 704 смерти из-за коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 74 человек.
- Бишкек — 47;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Ошская область — 6;
- Чуйская область — 2;
- Нарынская область — 4;
- Баткенская область — 5;
- Джалал-Абадская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 182 341 случай заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 14 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 564 пациента. Еще 721 человек находятся на амбулаторном лечении.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 103 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 824 человека.
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