Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Оба не были вакцинированы. Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 704 смерти из-за коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 74 человек. Бишкек — 47;

Иссык-Кульская область — 8;

Ошская область — 6;

Чуйская область — 2;

Нарынская область — 4;

Баткенская область — 5;

Джалал-Абадская область — 1. По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 182 341 случай заражения коронавирусом. Кроме этого, на 14 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 564 пациента. Еще 721 человек находятся на амбулаторном лечении. По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 103 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 824 человека.

