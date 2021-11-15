Президент Садыр Жапаров 15 ноября назначил Элчибека Джантаева на должность руководителя Агентства государственной службы и местного самоуправления.

Кто такой Джантаев?

48-летний Джантаев родился в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Специалист с высшим образованием по направлению «Бухгалтерский учет и аудит».

Профессиональный путь он начал в своем родном селе Ак-Чий в местном кенеше в качестве экономиста. В 2018-2020 годы работал руководителем Тюпской райгосадминистрации.

В ноябре 2020 года был назначен вместо ушедшего в отставку полномочного представителя Иссык-Кульской области Балбака Тулобаева. Там он проработал всего несколько месяцев: в мае его назначили директором Агентства регионального развития при Министерстве сельского, водного хозяйства и регионального развития.

Что за Агентство?

Агентство государственной службы и местного самоуправления создано в соответствии с указом президента Садыра Жапарова «с целью оптимизации работы государственных органов».

Указ «О некоторых вопросах деятельности государственных органов» был подписан президентом 6 ноября 2021 года. Агентство создано на базе Государственной кадровой службы и Министерства сельского хозяйства.