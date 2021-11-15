Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что неправительственные организации должны «отказаться от курса на конфронтацию», если они рассчитывают на сотрудничество с госорганами.

Кроме этого, он выдвинул ряд требований для НПО и рассказал, какие изменения их ожидают. Байсалов выступил с этой речью 15 ноября на мероприятии, организованном общественным объединением «Бир Дуйно – Кыргызстан».

Эдиль Байсалов. Фото: АКИpress

«Конец бесконтрольному финансированию»

По его словам, с каждым годом государство будет выделять все больше денег для развития гражданских организаций.

«Пришло время положить конец бесконтрольному финансированию всякими внешними силами наших гражданских и общественных организаций. […] Мы сами будем определять, по каким именно проблемам и в каком объеме мы нуждаемся в получении поддержки и помощи. Пришло время положить конец “синдрому зависимости”», — заявил чиновник.

Байсалов отметил, что соответствующие поправки уже приняты, но если появится необходимость, будут приняты и другие дополнительные меры.

«Кликтивисты»

Байсалов раскритиковал работу активистов. Он считает, что в гражданском обществе «царит апатия и безверие, нет никакой проактивности, а только запоздалая и пустая реакция».

Чиновник заявил, что большинство активистов давно превратились в лучшем случае в “кликтивистов”, которые считают разговоры друг с другом и взаимные лайки в соцсетях сутью и смыслом своей работы и всего гражданского общества.

Также, по его словам, гражданское общество не участвует в процессе обсуждения законопроектов, когда их выставляют на общественное обсуждение.

«Наши НПО и активисты не любят, не знают или не умеют участвовать в процессе принятия решений. Они не хотят пользоваться открытым приглашением к участию в процессе госуправления. Что же мы видим? Зачастую, они “просыпаются” только после того, как такие законопроекты принимаются в последнем чтении или уже приняты и поступили на подпись к главе государства. […] У нас открыты двери для сотрудничества, надо только научиться ими пользоваться», — заявил Байсалов.

Также чиновник предупредил, что общественные организации, допустившие оскорбления и лживые обвинения в адрес госорганов, впредь не будут допускаться к сотрудничеству.

Здание правительства Кыргызстана.

Никакой критики

Байсалов заявил, что кабмин и президент открыты к сотрудничеству с НПО, но при условии, что они откажутся от «громких пресс-конференций и огульных обвинений в соцсетях».

«Если кому-то нужен хайп и важна дешевая слава, то, ради бога, идите прямо в политику, не прикрывайтесь статусом общественных организаций. Если же вам нужно сотрудничество, то оно должно строиться на долгосрочной, кропотливой, терпеливой и компетентной работе», — сказал зампред кабмина.

По мнению Байсалова, выходить в прессу нужно после того, как исчерпана надежда на решение вопроса по письменным обращениям в соответствующие органы власти.

При этом сам Байсалов с 2002 по 2006 год возглавлял НПО «Коалиция за демократию и гражданское общество».

Закон об НКО

В июне 2021 года президент Садыр Жапаров подписал резонансные изменения в закон «О некоммерческих организациях». Эти изменения в законе обязывают все некоммерческие организации (НКО) обнародовать подробную отчетность о своей деятельности.

Вместе с этим, НКО, которые получают средства на безвозмездной основе, обязаны ежегодно до 1 апреля размещать на сайте налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках дохода, а также их расходовании.

Также, согласно поправкам в закон, НКО обязаны предоставлять данные о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе. Форму и порядок размещения информации определяет кабинет министров.

При этом, под все эти пункты не попадают некоммерческие организации государственных и муниципальных учреждений.й

Пока неизвестно, как именно будет работать этот закон, однако уже разработана форма отчетности для неправительственных организаций.