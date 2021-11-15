Внук скончавшегося писателя-драматурга Мара Байджиева Дастан Байджиев на своей странице в твиттере опроверг заявление главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева. Чиновник ранее в эфире программы «Ала-Тоо 24» заявил, что писатель не был вакцинирован.

«Только вакцинацией населения мы можем победить коронавирус. Многие люди, которые сейчас болеют, жалеют, что вовремя не получили прививку. В основном болеют люди старше 70 лет, у которых имеются сопутствующие хронические заболевания. Очень жаль, что мы теряем знаменитых людей. Недавно умер Мар Байджиев. Когда мы беседовали с ним, выяснилось что он не прошел вакцинацию», — заявил тогда Бейшеналиев.

Писатель скончался 29 октября, однако о причине смерти ранее не сообщалось.

«Неуважаемый министр, хотелось бы прояснить по двум пунктам: во-первых, вы не беседовали с ним, во-вторых дедушка был вакцинирован», — написал Дастан Байджиев.

Фото: Твиттер Дастан Байджиев

В интервью 24.kg он заявил, что Байджиев болел коронавирусом и лечился в больнице.

«Насчет того, что он был не вакцинирован — это неправда. Он был привит. У меня есть его сертификат о вакцинации», — сказал Дастан Байджиев.

Сертификат о вакцинации Мара Байджиева.

Мар Байджиев — известный кыргызский публицист, драматург, журналист, режиссер театра и кино и литературовед. Он скончался когда ему было 86 лет.

Мар Байджиев.

«Странно устроена жизнь. Человек словно птичка, живет чтобы посмотреть на мир, полюбить, пострадать, посмеяться, поплакать, пощуриться на солнце, а потом — порх! – и нету его. Уходит опять в небытие», — писал он в своем рассказе «Осенние дожди».

За свою жизнь Мар Байджиев был не просто птичкой, смотревшей на мир — он почтил память репрессированных ученых-манасоведов, внес значительный вклад как в литературу, так и в кыргызское кино.