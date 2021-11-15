Обновлено 22:05.

Депутат Дастан Бекешев вышел с допроса из Бишкекского управления ГКНБ. На допросе он находился почти 4 часа и к нему не пускали адвоката.

Дастан Бекешев возле здания Бишкекского управления ГКНБ. Скриншот с трансляции

По словам Бекешева, его вызвали из-за жалобы по поводу того, что якобы в его предвыборной агитации участвовали несовершеннолетние агитаторы. Сам депутат говорит, что это был не его агитатор, а друг агитатора.

Бекешев считает, что пожаловаться на него могли его оппоненты.

На вопрос журналиста, почему нарушением в предвыборный период занимается ГКНБ, а не ЦИК, Бекешев ответил, что «ГКНБ сейчас занимается всем».

«Я думаю они пытаются снять с гонки. То, что они пытаются мне пришить, под это и подходит […] Не это бы, что-нибудь другое придумали», — заявил депутат.

Допрос Бекешева

О том, что Бекешева вызвали на допрос стало известно вечером 15 ноября.

«ГКНБ хотят завести на меня дело, никто не жаловался и заявлений не писал, это инициатива самой конторы. В данный момент нахожусь в Бишкекском управлении ГКНБ (Киевская 74) на допросе, в качестве свидетеля. Что началось?» — написал он у себя в Twitter.

Позже к зданию Бишкекского управления стали приходить правозащитники, политики и сторонники Бекешева.

Правозащитники, политики и сторонники Бекешева возле здания Бишкекского управления ГКНБ. Фото «Апрель»

Дастан Бекешев участвует в парламентских выборах 2021 года, назначенных на 28 ноября 2021 года. Он выдвинул свою кандидатуру по Октябрьскому одномандатному округу Бишкека.

Бекешева уже вызывали на допрос. Но не в ГКНБ, а в Военную прокуратуру. Тогда депутат сообщил, что а вызвали по делу «Кумтора».