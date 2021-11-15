Первомайский райсуд Бишкека отпустил под подписку о невыезде Эркинбека Салымбекова. Его задержали как подозреваемого в коррупции в середине октября по делу о трансграничной организованной преступной группе в сфере экспорта сельхозпродукции.

В ГКНБ сообщили, что такое решение суд принял после того, как Салымбеков внёс на депозитный счёт спецслужбы 100 млн сомов в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба.

Эркинбек Салымбеков. Фото: страница в Facebook

В Госкомитете добавили, что полный размер ущерба установят по результатам проверки.

«ГКНБ будет продолжено расследование этого уголовного дела в части возмещения полного ущерба в бюджет государства и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению», — сообщили в ГКНБ.

Задержание Салымбекова и чиновников минсельхоза

О задержании директора рынка «Дордой Дыйкан» Эркинбека Салымбекова стало известно 14 октября. На следующий день пресс-служба Первомайского райсуда Бишкека сообщила, что бизнесмена подозревают по статье «Коррупция» и его водворили в СИЗО ГКНБ до 6 декабря 2021 года.

Позже в ГКНБ сообщили, что Салымбекова задержали по делу о трансграничной организованной преступной группе в сфере экспорта сельхозпродукции. По данным спецслужбы, группа компаний в сговоре с чиновниками минсельхоза создавала барьеры для вывоза сельхозпродукции за пределы страны.

27 октября сотрудники ГКНБ задержали по этому делу действующего замглавы минсельхоза Марсбека уулу Илича и экс-замглаву ведомства Амангелди Исаева. Тогда их водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.