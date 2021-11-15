ВНИМАНИЕ! Глава минздрава Кыргызстана распространяет ложную информацию. Ни в коем случае нельзя употреблять корень аконита или иссык-кульский корень в качестве лекарства от COVID-19. Это крайне опасно для вашей жизни, так как аконит — яд. Если вас заставляют принять аконит в медучреждении, обязательно фиксируйте это (на фото/видео) и присылайте нам на почту news@kloop.kg.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев вновь заговорил о безопасности и эффективности ядовитого аконита при лечении COVID-19. По его словам, именно благодаря применению аконита Кыргызстану удалось избежать ухудшения эпидситуации во время третьей волны коронавируса летом этого года.

На передаче «От слов к делу» телеканала «Ала-Тоо 24» телезрительница, которая представилась медиком, спросила у Бейшеналиева, опираясь на какую доказательную базу он пропагандировал лечение аконитом. Кроме того, она обратилась к главе минздрава с вопросом, готов ли он взять ответственность за людей, которые отравились аконитом.

«Иссык-кульский корень или аконит существует более века, и многие страны изучили его состав и эффективность при многих заболеваниях. Например, в России уже применяется аконит, во Франции, Италии, в Китае, где он добавляется в другие препараты, аконит применяют более 100-200 лет. Наши предки лечили многие онкологические заболевания аконитом, и он доказывал свою эффективность», — сказал Бейшеналиев.

По его словам, именно из-за того, что весной этого года в Кыргызстане начали давать больным при легкой и средней тяжести COVID-19 «удалось остановить такую вспышку, как была в других странах».

«Такие пациенты, [пившие аконит], не попадали в больницу. Если бы мы не применили аконит, то, естественно, как в июне 2020 года, медиков и стационарные койки не смогли бы обеспечить […] В тех регионах, где благодаря журналистам, остановили [применение] — это Бишкек и Чуйская область, — мы видели и в третью волну большое количество заболевших […]. Мы изучили лабораторно [аконит]. В настоящее время имеются данные, статьи из Америки. Мы обратились к ученым всего мира, которые изучают аконит. Они просят предоставить им необходимое количество аконита», — заявил Бейшеналиев.

Алымкадыр Бейшеналиев пьёт настойку из аконита на пресс-конференции. Скриншот с видео

По его словам, аконит Кыргызстан уже доставил аконит в Турцию, Казахстан, Россию и другие страны.

«Франция забрала недавно в большом количестве аконит. Где развиты лабораторные исследования, мы с ними контактируем. С течением времени докажем эффективность аконита не только при COVID-19, но и при таких болезнях, как бронхит, пневмония, раковые заболевания желудка и молочной железы […]. Ни одного осложнения в Кыргызстане от применения нашего аконита не наблюдалась. Те люди, которые попали в больницу после употребления иссык-кульского корня, лечились и до этого по поводу хронических онкозаболеваний. Мы каждый случай изучаем», — заявил он.

Аконит — не лекарство, а заявление об испытаниях кажется неправда

Достоверной информации о том, что аконит применяют во всём мире — нет. Например, до этого Бейшеналиев заявлял, что аконит зарегистрирован, как лекарство во Франции. Но журналисты factchek.kg выяснили, что он действительно зарегистрирован на сайте Французского национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Однако зарегистрировано это растение только в разделе гомеопатических препаратов. Сейчас научное сообщество расценивает гомеопатию как псевдонауку.

«Желая придать весомый аргумент в пользу лечения иссык-кульским корнем, министр здравоохранения упомянул Францию, но не уточнил, что там аконит зарегистрирован лишь как гомеопатическое средство, не относящееся к лекарственным препаратам», — к такому выводу пришли журналисты.

Алымкадыр Бейшеналиев пьёт настойку из аконита на пресс-конференции. Скриншот с видео

Также Бейшеналиев не раз говорил о том, что в стране провели клинические испытания настойки из аконита, в которых приняли участие 300-400 человек. В конце мая он сообщил, что полученные данные отправили «крупным профессорам и академикам» из России и Казахстана, чтобы те дали своё заключение. Однако, министр не назвал имена учёных.

С конца мая новой информации о результатах клинических испытаний аконита ни сам Бейшеналиев, ни минздрав не сообщали.

Запрет говорить об аконите

В середине августа Бейшеналиев сказал, что «сам себе запретил говорить об иссык-кульском корне».

«Решил, что пока научное испытание над иссык-кульским корнем не завершится, не говорить прессе и обществу о нем. Как только будут готовы результаты, я поделюсь ими», — сказал он, но на передаче «Ала-Тоо» 24 не предоставил никаких результатов.

Аконитовый министр и критика

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Садыр Жапаров и Алымкадыр Бейшеналиев.

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Тогда же Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

На той же пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров.

Тогда сообщалось, что отвар из аконита готовят в госрезиденции «Ала-Арча». Но 31 мая Бейшеналиев сказал, что «из-за большой потребности среди населения, ее начали варить в другом месте».

Министр здравоохранения не раз говорил, что корень помогает при раке желудка и радикулите. Также он заявлял, что аконит «показал себя в лечении как отхаркивающее средство и он повышает иммунитет».

Слова министра о том, что отвар из аконита повышает иммунитет, имеет отхаркивающий эффект, помогает при раке желудка и радикулите — не доказаны. Употребление аконита в неправильной дозировке может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

Однако в то же время Бейшеналиев не раз упоминал, что иссык-кульский корень может привести к смерти. СМИ уже сообщали о нескольких случаях отравления аконитом после того, как глава минздрава публично принял его в прямом эфире.

Министр же заявил, что не несет ответственности за людей, которые применяют аконит в домашнем лечении. Миссия ВОЗ выказывалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — невозможно.

Из-за пропаганды аконита, как способа лечения COVID-19 Бейшеналиева не раз критиковали. 28 апреля парламент даже рекомендовал премьер-министру Улукбеку Марипову уволить Бейшеналиева. За то, чтоб отправить его в отставку, проголосовал 81 депутат, но решение об отставке чиновника не приняли и он до сих пор возглавляет минздрав.