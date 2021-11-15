Глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 14 ноября в эфире программы «Ала-Тоо 24» сообщил, что в декабре в Кыргызстане планируется начать ревакцинацию против COVID-19.
«Ревакцинация будет, потому что эффективность всех вакцин, которые привезли в страну, — от шести месяцев до года. Те люди, которые провакцинированы весной, должны пройти анализ на антитела. Если эти показатели меньше трех, то им нужно пройти ревакцинацию», — рассказал Бейшеналиев.
Он добавил, что предлагать ревакцинацию для населения планируют уже с декабря 2021 года.
Министр здравоохранения также рассказал, почему в последние месяцы снизились темпы вакцинации. По его словам, это связано с тем, что основной состав населения получили вакцину и теперь идет работа с теми, кто живет в отдаленных районах.
При этом по данным минздрава, на 15 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины получили более 1 миллиона человек, то есть 15,7% от всего населения Кыргызстана согласно данным Нацстаткома, обе дозы препарата получили 819 тысяч человек, то есть 12%.
В стране сейчас доступен ряд вакцин:
- Sinopharm
- Pfizer
- Sputnik V
- Sputnik Lite
- AstraZeneca
- QazVac
Вакцинация любым препаратом проводится бесплатно.