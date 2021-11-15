Министерство сельского, водного хозяйства вынесло на общественное обсуждение поправки в законопроект «О переводе (трансформации) земельных участков». Его опубликовали на сайте кабинета министров.

Токтогульская ГЭС.

Что предлагают изменить?

Ведомство предлагает освободить от уплаты суммы потерь и упущенной выгоды сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства отечественных инвесторов, которые строят ГЭС в Кыргызстане.

Сейчас эта сумма выплачивается инвестором, если земли переводят из категории сельскохозяйственных и лесных в другие категории.

«Отечественными инвесторами» при этом считаются и иностранные компании, имеющие статус резидента в Кыргызстане.

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В справке-обосновании отмечается, что строительство крупных ГЭС требует значительных капиталовложений, а период окупаемости таких проектов долгий.

«В связи с этим целесообразно предоставлять земельные участки отечественным инвесторам безвозмездно в бессрочное пользование», — заявили в минсельхозе.

В ведомстве отметили, что в последние годы в Кыргызстане наблюдается дефицит электроэнергии, поэтому и нужны послабления для инвесторов.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Кыргызстан в этом году столкнулся с масштабным кризисом в энергетическом секторе. В Токтогульском водохранилище не хватает воды. Власти закупают электричество у соседних стран.

Кроме этого, в стране ввели ряд ограничений для населения по использованию электроэнергии. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

В июне 2021 года кыргызстанцы стали получать от «Северэлектро» и «Востокэлектро» письменные уведомления о введении полного запрета использования электроэнергии для отопления и «других термических процессов».

Осенью власти запретили включать уличное освещение в стране для экономии электричества.