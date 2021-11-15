Пресс-служба Министерства юстиции 15 ноября сообщила, что Кыргызстан выиграл дело сотового оператора MegaCom на $300 млн в международном арбитражном суде Лондона в Великобритании.

По информации ведомства, дело против Кыргызстана велось еще с июля 2017 года, когда компания Penwell Business Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, требуя выплатить компенсацию в размере $298 млн за «рейдерство».

Затем 8 октября 2021 года состав арбитража полностью отклонил требования Penwell Business Limited о компенсации. Минюст и тогда сообщал о победе в арбитраже. Тогда в кабмине заявили, что выигрыш Кыргызстана в этом споре — хороший сигнал для «добросовестных иностранных инвестиций, совершаемых с соблюдением требований кыргызского законодательства».

Однако на этот раз они сообщили, что 5 ноября 2021 истек срок подачи жалобы в Высокий суд Лондона для отмены решения арбитража.

«Таким образом, можно официально подтвердить, что кыргызская сторона окончательно выиграла спор на сумму почти $300 млн», — сообщили в минюсте.

Что еще сказали в минюсте?

Также, по данным ведомства, состав трибунала постановил, что требования компании «неприемлемы», так как фирма получила свои инвестиции коррупционным путем.

«Они обозначили, что приобретение Penwell Business Limited компании “БиМоКом” в октябре 2005 года, с последующей продажей 49% доли этой компании в пользу компании “Форнтек”, контролируемой в то время Алексеем Елисеевым, свидетельствует о том, что инвестиции Penwell Business Limited в Кыргызстане получены посредством коррупционных практик», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, подчеркнули в минюсте, в 2010 году Penwell Business Limited пытался восстановить контроль над своим бизнесом с помощью коррупции, «прибегая к подкупу судей и прокурорских работников в интересах компании».

В ведомстве добавили, что по итогам суда кабмин провел анализ. После чего минюст инициировал работу по улучшению защищенности интересов государства в международных арбитражных делах и утвердил специальный План срочных мер по повышению эффективности защиты интересов государства в международных арбитражных и других судебных процессах.

Что это вообще за дело?

Российская компания Penwell Business Limited являлась инвестором и кредитором «БиМоКом», которая владела торговой маркой MegaCom. До лета 2009 года Penwell владела 51% доли в «БиМоКом».

В июле 2009 года активы этой компании перевели в только что созданное «Альфа Телеком». В Penwell назвали это рейдерством Максима Бакиева, сына свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. После апрельской революции в 2010 году 49% акций компании было национализировано, остальные 51% взяты под арест. Через четыре года MegaCom полностью перешел в собственность государства.

В 2017 году компания Penwell Business Limited подала в международный арбитражный суд на Кыргызстан. В компании заявили, что власти страны экспроприировали, то есть насильно отняли инвестиции в MegaCom, и потребовали от Кыргызстана компенсации в $298 млн.