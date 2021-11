Улан Примов, Замирбек Бөжөнов и Абай-Нур Большевиков. Коллаж: ky.kloop.asia Кандидат в депутаты от №11 Алайского избирательного округа Замирбек Бөжөнов подал жалобу в ЦИК на директора телеканал «Ош Пирим» Абай-Нур Большевикова. «Ош Пирим» принадлежит семье депутата Улана Примова, который баллотируется от того же округа. По данным минюста, учредитель и глава медиаресурса — Бердибай Примов, отец кандидата Примова. Что говорит Бөжөнов В заявлении Бөжөнова говорится, что Большевиков распространил в своем фейсбуке информацию, которая очерняет и оскорбляет его честь и достоинство. Скриншот поста Большевикова в Facebook, который возмутил кандидата Бөжөнова. По словам Большевикова, несмотря на то, что Бөжөнов временно сложил полномочия проректора в ОшГУ, он «использует преподавателей и студентов в своих интересах». Также журналист написал, что не раз слышали, как Бөжөнов состоит в «доле» при зачислении узбекских студентов, у которых требуют $1000-2000. «Пусть подтвердит сказки, которые он рассказывает про меня, если не сможет доказать, он ответит перед законом. Потом посмотрим, как он будет говорить, что попало. Лишь бы без штанов не остался, отдавая судам все, что взял у Примова. Такие бессовестные люди, как он, приходят в себя только тогда, когда получают ответ», — написал Бөжөнов. Он также пожаловался, что постом Большевикова поделились и другие сотрудники «Ош Пирим». Позже этот пост был удален. Заявление Бөжөнова зарегистрировано в реестре ЦИКа и находится на рассмотрении рабочей группы. Что говорит Большевиков? В разговоре с «Клооп» Большевиков отметил, что Бөжөнов имеет право пожаловаться. Но, по его словам, кандидат назвал сотрудников «Ош Пирим» «довольствующимися подачками». Но этот пост был удален со страницы Бөжөнова. Кто идет на выборы от Алайского избирательного округа №11? В гонке в выборах в парламент от Алайского избирательного округа №11 принимают участие пять кандидатов: Улан Примов, Замирбек Бөжөнов, Бактыбек Саипов, Дайырбек Орунбеков и Улукмырза Тоотаев. Ранее ЦИК уже выдала письменное предупреждение за предвыборную благотворительную активность Примову. Выборы в парламент-2021 Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Согласно новой Конституции, выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата будут избраны по партийным спискам и 36 депутатов — по одномандатным округам. Кандидаты в партию будут избираться по открытым спискам. Читать еще: Горнодобывающие предприятия, телевидение и благотворительный фонд. Чем владеет семья депутата Примова?

