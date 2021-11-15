Пресс-служба МЧС 14 ноября сообщила, что на трассе Бишкеке — Ош в сельском окргуе Жаны-Жол Токтогульского района загорелся бензовоз.

Пожар бензовоза на трассе Бишкек – Ош. Фото: Пресс-служба МЧС Пожар бензовоза на трассе Бишкек – Ош. Фото: Пресс-служба МЧС Пожар бензовоза на трассе Бишкек – Ош. Фото: Пресс-служба МЧС

По их данным, для тушения пожара в 14:30 привлекли один пожарный расчет, полностью потушить пожар удалось в 17:00.

В МЧС отметили, что во время тушения пожара, спасатели нашли на месте тело неизвестного мужчины, причины происшествия уточняются. Позже в УВД Джалал-Абадской области сообщили, что погибшим оказался 63-летний житель села Шарк Кара-Сууйского района Ошской области.

По их данным, мужчина не справился с управлением съехал с трассы и наехал на камень.