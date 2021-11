Госучреждение «Унаа» при Министерстве цифрового развития снова объявило тендер на изготовление бланков свидедля регистрации авто. Тендер опубликован на портале Государственных закупок 15 ноября. «Унаа» планирует потратить на изготовление документов 448 млн 800 тысяч сомов. Заявки принимаются до 7 декабря 2021 года. Отмененный тендер Этот тендер «Унаа» проводит уже во второй раз. Первый тендер был отменен после расследования журналистов Temirov LIVE. В нем они рассказали о махинациях Турусбека Тумонбаева, который занимал должность директора госучреждения «Унаа». По их данным, 21 июля 2021 года «Унаа» провело тендер на полмиллиарда сомов на закупку бланков техпаспортов и водительские права международного образца. В конкурсе победила компания «Госзнак». Журналисты нашли связь этой фирмы с дочерью самого Тумонбаева. Кроме этого, в расследовании Temirov LIVE сообщили, что Тумонбаев — сват президента Садыра Жапарова. 12 сентября, то есть после выхода расследования, глава кабмина Улукбек Марипов сообщил, что проведённый «Унаа» тендер на полмиллиарда сомов отменён, а деятельность госучреждения проверяют по поручению президента. «Указанный тендер был отменен до подписания договора, а государственному учреждению “Унаа” было рекомендовано не допускать повышения стоимости бланков свидетельств о регистрации транспортных средств международного образца. Окончательные итоги проверки будут подведены 13 сентября и доведены до общественности», — сказал он. По данным кабмина, подписание договора с «Госзнаком» привело бы к удорожанию цен на бланки практически в 2 раза. Марипов также освободил Тумонбаева от должности директора «Унаа».

