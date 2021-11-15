Двукратная чемпионка мира по борьбе и олимпийская призерка Айсулуу Тыныбекова провела мастер-класс для девочек в США.

«Вчера я провела свой первый мастер-класс в США с организацией Wrestle Like A Girl, которая занимается развитием лидерских качеств у спортсменок в борьбе. Честно говоря, очень сильно волновалась, но эти милые девушки приняли меня с теплотой и поддержкой», — написала она на своей странице в инстаграме.

Тыныбекова пожелала им достичь высоких результатов и раскрыть свой потенциал.

В начале ноября Тыныбекова сообщила, что тренируется в США и готовится к новым победам. Она встретилась с соотечественниками в Чикаго и поблагодарила их за поддержку.

В начале октября в Норвегии спортсменка защитила свой титул чемпионки мира по борьбе в своей весовой категории. До этого она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх Токио 2020.

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