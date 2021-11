Обновлено 12:15. На кандидата-одномандатника по Ноокатскому избирательному округу № 5 Бакытбека Марипова в рабочую группу ЦИК поступила очередная жалоба. Это «Клоопу» подтвердил член Центризбиркома Кайрат Маматов. Так, в Facebook 12 ноября появился пост, в котором утверждается, что кандидат вместе со своим братом, экс-главой кабмина Улукбеком Мариповым, агитируют в мечети. Однако конституционный закон «О выборах» запрещает использовать мечети и другие религиозные учреждения для агитации. Бакытбек и Улукбек Мариповы. В посте говорится, что Мариповы говорят в мечети о том, что президент назначит кого-то из них послом в Саудовскую Аравию, и тогда они помогут упростить поездку на хадж. Кроме того, автор поста утверждает, что есть еще одно нарушение, связанное с Бакытбеком Мариповым. По его информации, директор Ноокатской территориальной больницы Асамидин Марипов, заставляет медперсонал отдать голос за своего сына кандидата. Рабочая группа ЦИК уже начала разбирательство по этому сообщению. По словам Маматова, 15 ноября рабочая группа проведёт заседание, где рассмотрят этот вопрос и после вынесет его на рассмотрение Центризбиркома. Не первая жалоба Ранее на Бакытбека Марипова уже поступали жалобы. В ней говорилось, что кандидат разместил баннер на линии электропередачи и устроил для избирателей обед в одном из ресторанов Нооката, где присутствовали несовершеннолетние. Но второе не подтвердилось — члены координационной группы оперативного реагирования установили, что это был семейный ужин. А баннер после замечания Ноокатской ОИК сняли и оштрафовали кандидата. Парламентские выборы Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В парламентских выборах участвует 21 партия.

