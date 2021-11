Юрист Министерства здравоохранения Азамат Жумакеев сообщил госагентству «Кабар», что Республиканский диагностический центр (РДЦ) в Бишкеке перепрофилируют в детскую больницу. По его словам, приказ минздрава о перепрофилировании уже готов. Жумакеев добавил, что сотрудников центра переведут на работу в Национальный госпиталь. В интервью журналисту «Клоопа» Жумакеев сообщил, что оборудование, которое имеется на балансе РДЦ, после реорганизации передадут в Национальный госпиталь. Кроме Жумакеева, ситуацию с диагностическим центром прокомментировала СМИ глава управления организации медпомощи Нурида Жусупбекова. По ее словам изданию Kaktus.media, реорганизация медучреждения происходит из-за эпидемиологической ситуации. «У нас очень много детей болеют. Вы видите фото в соцсетях, что они чуть ли не на полу лежат в больнице, в очередях стоят. А у нас в Бишкеке всего две больницы — Наццентр охраны материнства и детства и Городская детская больница. Они были организованы еще в советское время и рассчитаны на население в 500 тысяч человек. А сейчас полтора миллиона и мест не хватает», — пояснила Жусупбекова. Она также заверила, что реорганизация центра не приведет к сокращению сотрудников, сейчас там работают 120 работников. Кроме того, по словам Жусупбековой, у сотрудников с подходящими специальностями не будут переводить в новое место. «У кого не подходит специальность мы на базе Нацгоспиталя открываем Центр экстренной медицины. Иногда бывает, что скорая помощь вынуждена возить больных по разным больницам, этого не будет. Всех пациентов будут возить в Нацгоспиталь на сортировку», — добавила Жусупбекова. Глава управления организации медпомощи также сказала, что минздрав проводил встречу с коллективом центра, где им рассказали о необходимости детских коек. На вопрос, куда смогут обратиться в будущем для диагностики взрослые кыргызстанцы, Жусупбекова ответила, что Центр экстренной медицины, который откроют на базе Нацгоспиталя, будет выполнять «некоторую функцию диагностики». После диагностики пациентов будут госпитализировать уже в профильный стационар.

