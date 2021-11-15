Президент Садыр Жапаров дал поручение начать трансформацию земель близ ТЭЦ-2 в Бишкеке и узаконить их выдав жителям красные книги.

По словам Жапарова, до конца этой недели выйдет постановление кабмина, а энергетики «завершат все остальные процедуры» по этому вопросу.

Кроме того, президент поручил решить вопрос о включении жилмассива близ ТЭЦ-2 в состав города Бишкек. Он подчеркнул, что вопрос трансформации земель образовавшегося возле ТЭЦ-2 не решался на протяжении долгих лет.

Садыр Жапаров на встрече с жителями жилмассивов близ столичного ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба президента

«Это ошибки прежних властей, которые не решались годами. Мы потихоньку их будем решать. Такие проблемы есть во всех отраслях, не только по земельным вопросам», — сказал Жапаров.

Однако, Жапаров подчеркнул, что отныне «не будет такого понятия, как захват земель».

«Если кто-то решит так сделать, то его сразу задержат за нарушение закона. Не должно быть такого», — заявил он.

Президент добавил, что сейчас изменена политика Государственной ипотечной компании (ГИК) — начата выдача квартир и низкопроцентных ипотечных кредитов.

«На следующий год выделим ГИК 5,5 млрд сомов на реализацию программы, чтобы у нуждающихся была возможность получить жилье по ипотеке на 10, 15, 25 лет. Будем выдавать квартиры и в областях, и в районных центрах. Главы областей, мэры, акимы будут работать в этом направлении и держать на контроле этот вопрос», — отметил Жапаров.

В сообщении пресс-службы главы государства говорится, что местные жители выразили благодарность «за решение их многолетней проблемы».

История ТЭЦ-2 и захват земель

Власти страны несколько лет говорили о планах запуска ТЭЦ-2. Сама теплоэлектроцентраль расположена в Сокулукском районе, ее строительство началось еще в 1986 году.

ТЭЦ-2 в Бишкеке. Фото: пресс-служба президента

ТЭЦ планировали построить на территории более чем 100 га, но после развала СССР строительство приостановили. Постепенно санитарную зону объекта в 47 га застроили индивидуальными жилыми домами.

В 2019 году Мухаммедкалый Абылгазиев будучи премьер-министром поручил подготовить несколько вариантов запуска теплоцентрали. Тогда же он рассказал, что часть оборудования с ТЭЦ-2 перенесли на ТЭЦ Бишкека.

Кроме этого, заинтересованность в запуске ТЭЦ-2 проявляла и компанию «Газпром Кыргызстан». В январе этого года замдиректора по ремонту и капитальному строительству компании Мурат Сулайманов сообщил, что «Газпром Кыргызстан» технически уже готов предоставить газ на ТЭЦ Бишкека и на ТЭЦ-2.

Однако, жители, которые заняли участки близ ТЭЦ-2 неоднократно просили власти узаконить занятые ими земли и встречались с чиновниками. В последний раз, в марте этого года они выходили на митинг к Дому правительства. Тогда вышли около 80 жителей «Ак-Ордо», чьи дома находятся вблизи ТЭЦ-2.

Тогда граждане были недовольны заявлением премьер-министра Улукбека Марипова о том, что в случае запуска ТЭЦ-2 семьи, живущие вблизи электроцентрали придется расселить — под переселение могли попасть около 400 семей. Тогда вице-премьер-министр Артем Новиков на встрече с с жителями «Ак-Ордо» заявил, что сейчас «никаких решений по сносу и переносу жилых домов граждан приниматься не будут».

Позже ТЭЦ-2 посетил Садыр Жапаров. В августе он ознакомился с состоянием объекта, осмотрел здание и оборудование и побеседовал с жителями жилого массива возле объекта.

Тогда сообщили, что строительство ТЭЦ-2 возобновят и достроят в течении 2-5 лет. В сентябре замминистра энергетики Таалайбек Ибраев в парламенте заявил, что три иностранные компании — британская, турецкая и китайская — выразили заинтересованность в строительстве ТЭЦ-2 в Бишкеке.