Правозащитница Центра защиты прав человека «Кылым шамы» Гулшайыр Абдирасулова 15 ноября на своей странице в фейсбуке сообщила, что Верховный суд отказал в возобновлении должного расследования по делу о пытках и убийстве Фирусхана Физиева в стенах ГКНБ.

По ее словам, виновных в смерти Физиева пытались найти на протяжении 10 лет.

«[…] Сегодня [15 ноября 2021 года] Верховный суд отказал в возобновлении должного расследования. По мнению суда, Физиев сам нанес себе гематомы и синяки, а потом взял да умер… Прокурор, который в силу Уголовно-процессуального кодекса должен был сам быть истцом по возобновлению расследования по новым обстоятельствам, наоборот, встал на защиту убийц… Сволочи, больше слов у меня нет», — написала Абдирасулова.

Ранее в феврале 2021 года Комитет ООН по правам человека вынес решение по этой истории. В нем отмечалось, что республика «не провела оперативного, беспристрастного и эффективного расследования обстоятельств пыток и смерти жертвы, а также не предоставила эффективные средства правовой защиты».

Этим Кыргызстан нарушил ряд статей Международного пакта о гражданских и политических правах.

Пытки и убийство Фирусхана Физиева

До гибели Фирусхан Физиев проработал в Гостаможенной службе почти десять лет, был женат, имел троих детей. Офицер имел множество наград и поощрений, в июне 2010 года в числе добровольцев отправился на юг республики, где разгорелся межэтнический конфликт, для установления мира. Должность главного инспектора управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков была его последней работой.

В 2011 году в ночь с 29 на 30 июля в ходе спецоперации Физиева арестовали сотрудники спецназа «Альфа» Госкомитета национальной безопасности по подозрению в «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке ношении огнестрельного оружия и боеприпасов».

По версии ГКНБ, во время задержания он оказал вооруженное сопротивление, и погиб при падении с крыши здания ГКНБ. Как он попал на крышу, руководство ГКНБ не уточняло.

Однако, по показаниям свидетелей, Физиев был арестован живым и доставлен в здание ГКНБ, где через несколько часов скончался. По данным правозащитников, заключение судмед экспертизы подтвердило множественные травмы, полученные покойным незадолго до смерти, которые сам он получить не мог.

Позже в правозащитную организацию «Кылым шамы» обратилась сестра покойного, гражданка Таджикистана Банюша Резазаде с просьбой разобраться в смерти ее брата. Дело по заявлению приняли на производство, после чего правозащитники дали пресс–конференцию, где и показали журналистам видео с рассказом свидетеля о применении пыток к Физиеву.

По показаниям свидетелей, в избиении и пытках участвовали сотрудники ГКНБ. Но к уголовной ответственности привлекли только двоих сотрудников спецназа «Альфы», которые доставили Физиева в приемный блок здания. Их обвиняли по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Нанесение тяжких телесных повреждений».

В «Кылым шамы» изучили приговор и посчитали, что подсудимые невиновны в смерти таможенника. Органы прокуратуры, «не проведя должным образом объективного и всестороннего расследования» и необходимых следственных мероприятий, предъявили обвинение только двум спецназовцам.

Они не стали выяснять, кто из сотрудников ГКНБ, упомянутых в свидетельских показаниях, на момент пребывания в здании Физиева, применял к нему насилие.

Меж тем, по мнению правозащитников, подсудимые спецназовцы были «в наименьшей степени заинтересованы в выбивании признательных показаний». В итоге им вынесли оправдательный приговор, который оставил в силе Верховный суд.

После этого «Кылым Шамы» и адвокат Физиева обратились к генпрокурору Аиде Саляновой с просьбой принять меры по установлению виновных в смерти Физиева и привлечь их к ответственности.

Но, как отмечают правозащитники, «надзорный орган оставил это обращение без рассмотрения и до вынесения окончательного приговора, подавал необоснованные представления на судебные решения». После этого юрист «Кылым Шамы» Рыспек Адамалиев подготовил и отправил индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека, которую удовлетворили в феврале 2021 года.