Пресс-служба Генпрокуратуры 15 ноября сообщила, что должностные лица Баткенского областного управления капитального строительства нанесли ущерб государству на сумму более 12 млн сомов. Баткен. По данным главного надзорного органа, они перечислили 12,4 млн сомов частным лицам за невыполненные и незавершенные строительные работы. В Генпрокуратуре уточнили, что 11,4 млн сомов были перечислены на строительство административного здания Баткенского медиацентра, а 1,06 млн сомов — на пристройку учебного корпуса школы в селе Чон-Талаа Баткенского района. Прокуратура начала следствие по статье «Злоупотребление должностным положением». На что потратили деньги, собранные после конфликта в Баткене? Власти Баткена в конце октября отчитались об использовании средств, перечисленных на счет полпредства области для восстановления сел, разрушенных в конце апреля 2021 во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. По их данным, на открытый спецсчет поступило 119 млн 659 тысяч в виде пожертвований от граждан. «На 72 млн 683 тысяч сомов Госстрой объявил тендер, на 52 млн 98 тысяч сомов, с согласия спецкомиссии, выполнены работы, 20 млн 584 тысячи сомов выделяют на предстоящие работы», — говорилось в отчете. Кроме строительства, средства также выделили и на лечение 16 граждан, пострадавших в конфликте, а на отдых 50 детей выделен 1 млн 799 тысяч сомов. «Оставшиеся 65 млн 847 тысяч сомов после согласования с местными жителями и местной властью будут использованы согласно решению спецкомиссии во главе с председателем кабмина», — сообщали в полпредстве. Из госбюджета же были выделены 700 млн сомов. Президент Садыр Жапаров при посещении Баткена в августе сообщал, что из них 500 млн сомов направили на строительство и ремонт социальных объектов (школы, детские сады, дороги), остальные 200 млн сомов — на восстановление разрушенных и сожженных жилых домов. В конфликте на кыргызско-таджикской границе со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных. Тогда были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены Читать по теме: Сожженные дома, магазины и школа. Фоторепортаж из приграничного разрушенного села Максат

