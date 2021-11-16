Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании сотрудников Баткенского регионального отделения Агентства автотранспорта, водного транспорта и весогабаритного контроля.

По информации пресс-службы, руководитель отдела З.С.А. и главный инспектор пункта транспортного контроля «Кок-Талаа» М.Э. вымогали деньги у водителей большегрузных машин.

В ГКНБ отметили, что сотрудники, пользуясь своим служебным положением, нарушали нормы весогабаритного контроля и нанесли ущерб государству в особо крупном размере.

Дело расследуется по статье «Злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса. Подозреваемые водворены в ИВС Кызыл-Кийского ГОВД.

Кроме этого, в пресс-службе ведомства добавили, что ведутся следственные мероприятия по выявлению других граждан, причастных к преступлению.

Коррупция в Министерстве транспорта

В мае 2020 года Финполиция сообщила о выявлении коррупционной схемы на КПП «Сосновка» и «Кара-Куль» на автодороге Бишкек — Ош. По данному делу были задержаны трое сотрудников государственной дирекции автодороги Бишкек — Ош, а ущерб государству был оценен в десятки миллионов сомов.

*Государственная дирекция трассы Бишкек — Ош считается одним из отделов Министерства транспорта и дорог.

В июне по вышеуказанному делу были задержаны еще 12 сотрудников подразделений Министерства транспорта и дорог по подозрению в коррупции. Тогда, сумму ущерба в результате коррупционной схемы оценили в более 20 млн сомов.

После этих арестов Финпол начал расследование причастности высокопоставленных чиновников министерства и других ведомств к коррупционной схеме.

Также, в январе 2021 года Финполиция задержала статс-секретаря Министерства транспорта Эрмека Мамыркалиева по подозрению в коррупции. По информации ведомства, во время следственных мероприятий было задержано около 30 сотрудников, которые имели отношение к коррупционной схеме.

В начале февраля 2021 года досудебных производств, которые были заведены в отношении сотрудников Минтранса были переданы в суд.

В мае текущего года АКС ГКНБ задержала двоих инспекторов пункта весогабаритного контроля «Турускул».

Инспектору пункта весогабаритного контроля «Турускул» брали с водителей каждого грузовика по 500 сомов за то, что «закрывали глаза» на превышение веса угля, который перевозили с месторождения «Кара-Кече»