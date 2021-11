В последние пару дней кандидат в депутаты Дастан Бекешев привлек к себе немало внимания. Его допросили в Госкомитете нацбезопасности, раскритиковал президент Садыр Жапаров, а после завели уголовное дело. Журналисты «Клоопа» собрали все события, произошедшие вокруг Бекешева за эти дни. Кандидат в депутаты Дастан Бекешев. Фото: твиттер Бекешева Что произошло? Кандидата и пока действующего депутата Дастана Бекешева 15 ноября вечером вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности. Об этом сообщил сам депутат в своих соцсетях, отметив, что «ГКНБ хочет завести на него дело». Сразу после появившейся информации о том, что Бекешев находится на допросе адвокат Нурбек Токтакунов на своей странице в фейсбуке сообщил, что «следователь не вправе даже спрашивать как его [Дастана Бекешева] зовут, когда имеет дело с человеком с проблемами зрения или слуха». «Тем не менее, они уже четыре часа допрашивают Дастана Бекешева без адвоката и не пускают туда меня», — сказал он. На допросе Бекешев провел более четырех часов. Он рассказал, что его вызвали в ГКНБ из-за того, что для своей агитации он якобы задействовал несовершеннолетних. «Это применение административного ресурса, могу безусловно об этом утверждать, потому что [в предвыборную работу] моих оппонентов в Октябрьском районе так не вмешиваются и даже где-то закрывают глаза на некоторые их нарушения», — сказал политик. Он отметил, что один из его оппонентов — бывший министр внутренних дел Мелис Турганбаев, а другой оппонент — это советник президента на общественных началах Руслан Кыдырмышев. Бекешев, Турганбаев и Кыдырмышев — кандидаты-одномандатники по Октябрьскому округу Бишкека. Они участвуют в парламентских выборах, назначенных на 28 ноября 2021 года. Депутат считает, что его «лидерство по округу» подтолкнуло оппонентов на применение админресурса. Он также добавил, что его агитаторов 15 ноября «начали ловить» и среди них оказались несовершеннолетние. Однако депутат подчеркнул, что они не были его агитаторами. «Они у меня как агитаторы не работают. Возможно, они друзьям помогают или еще как-то помогают, но я всем […] говорил, что не могу взять несовершеннолетних […]. ГКНБ начал спрашивать, платил ли я вне избирательного фонда, но это сумасшествие […]. Я еле накопил эти 3 млн сомов [в избирательном фонде]*, и как бы я мог вне фонда проплачивать? Это дурость […]! Им [ГКНБ] бы лучше проверить моих оппонентов, у которых по 20 млн сомов бюджеты», — заявил Бекешев. *Дастан Бекешев на эти парламентские выборы собирал средства для своей агитационной кампании через добровольные пожертвования. До начала агитации ему удалось собрать около 3 млн сомов. Бекешев также добавил, что в этом вопросе надеется на поддержку президента Садыра Жапарова. Критика без имен Президент Садыр Жапаров и депутат Дастан Бекешев На следующий день президент высказался об этом случае, однако не так, как этого ожидал Бекешев. На заседании Антикоррупционного делового совета 16 ноября президент Садыр Жапаров высказался о нарушениях со стороны кандидатов в депутаты. Там же он сказал и о Бекешеве, при этом не назвав его имени. «Один кандидат недавно привлек детей, учеников к агитации и поэтому его вызвали на допрос. Этот кандидат, как соловей, поет о законности, и говорит, что надо избавиться от коррупции. Но сам идет на такое [нарушение закона]. Если ты кого-то критикуешь, то сам не делай так, чтобы тебя критиковали», — заявил Жапаров на заседании совета. Говоря о кандидате, которого вызвали на допрос из-за несовершеннолетних агитаторов, Жапаров имел в виду Дастана Бекешева. О том, что Жапаров говорит о Бекешеве ясно из слов президента, так как он упомянул именно допрос кандидата из-за несовершеннолетних, которых привлекли к агитации. Пока Бекешев — единственный кандидат, которого вызвали на допрос именно по этому факту. Кроме того, сам Бекешев 16 ноября на своей странице в фейсбуке написал, что Жапаров имел в виду именно его. Реакция ГКНБ Уже после речи президента в ГКНБ распространили информацию о Бекешеве. В пресс-релизе ведомства от 16 ноября говорится, что в агитработе штаба Бекешева выявили факт использования учащихся средних школ. Вместе с этим в ГКНБ начали досудебное производство «по факту нарушений избирательного законодательства». Расследование идет по статье «Незаконное использование средств при проведении выборов или референдумов». «Установлено, что финансовые средства оплачивались агитаторам без составления договоров вне средств избирательного фонда кандидата в депутаты Бекешева», — говорится в сообщении. Также в ГКНБ сообщили, что Бекешев нарушил и Конституционный закон «О выборах», так как за него агитировали несовершеннолетние за денежное вознаграждение. Вместе с этим в ведомстве добавили, что Бекешев сам пришел на допрос «для добровольной дачи показаний». Следствие по делу продолжается. Вместе с пресс-релизом ГКНБ также распространил видеозапись, на который якобы несовершеннолетние агитаторы признаются, что были наняты на работу Бекешевым. Ответ на это видео от Бекешева не заставил себя ждать. На своей странице в Instagram он заявил, что видео были сняты во время допроса и «тут же смонтированы и выложены в сеть». Скриншот Instagram Дастана Бекешева Кроме этого, на видео также звучит голос якобы Бекешева, который признает вину в том, что в его штабе работали несовершеннолетние. Позже в своем твиттере Бекешев написал, что в своем видео ГКНБ не сообщили, было ли у них разрешение родителей несовершеннолетних на их съемку. «Такие материалы должны были оставаться там же по идее. Следователи не могли сами все выложить в сеть. Им приказало руководство, вот вам и админресурс», — заявил депутат. «Я Садыру Жапарову не враг» Вечером 16 ноября Бекешев на своей странице в фейсбуке опубликовал пост, в котором высказался о ситуации с допросом. Он написал, что не занимался огульной критикой президента, а лишь говорил «о нелицеприятных ему фактах». «О желании его сына контролировать одну партию, о формировании его избирательного фонда и о другом. Но я Садыру Жапарову не враг. Враги — это те, кто молчат и ждут, когда он ошибется», — написал он. Бекешев также пояснил, что в статье, по которой начали следствие, говорится о расходовании средств в крупном размере. Он отметил что, «крупным размером» считается сумма не менее 500 тысяч сомов. «Возбудив это дело, приплетают несовершеннолетних. Будто я им мог заплатить такую сумму?» — написал нардеп. В качестве пояснений Бекешев написал, что не нанимал несовершеннолетних для агитации, добавив, что на них «оказывали давление». Также, по словам депутата, ГКНБ не опубликовал видео с очной ставки, где несовершеннолетний говорит, что он не брал денег у Бекешева и не работает агитатором кандидата. «У меня нет средств, а особенно в крупном размере, чтобы платить вне избирательного фонда, я все расходы веду через фонд и уже СМИ подсчитали, я на четвертом месте по расходам, за агитаторов я оплатил налоги и социальные отчисления больше, чем некоторые партии и многие кандидаты даже с моего округа», — написал политик.

