Четырех сотрудников и бывшего сотрудника службы по борьбе с наркотиками Джалал-Абадского РОВД, подозреваемых в применении пыток, доставили в СИЗО №25 города Ош. Решение об этом принял Ошский городской суд 12 ноября.

По информации правозащитной организации «Справедливость», сотрудники правоохранительных органов подозреваются в применении пыток в отношении 28-летнего жителя села Торкен Токтогульского района Абжала Нурубекова.

В 2019 году Нурубеков был задержан по подозрению сбыта наркотических веществ. Однако он не признал вину и сказал, что наркотики ему подбросили.

Подвергшийся пыткам Абжал Нурубеков. Фото: правозащитная организация «Справедливость»

«По версии следствия, в отношении Нурубекова сотрудники СБНОН применяли пытки — били, пинали, на голову одевали полиэтиленовый пакет, избивали арматурой. В результате чего мужчина терял сознание и даже обмочился», — сообщили в организации.

По словам адвоката организации «Справедливость» Нурислама Райимжанова, проведены судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы, которые подтвердили факт применения пыток в отношении Нурубекова.

По данному факту было возбуждено досудебное производство по статье «Пытки», но следствие затянулось аж на 2,5 года. Сначала дело расследовали в Джалал-Абаде, затем его передали в Ош.

В то же время дело в отношении Нурубекова по обвинению в незаконном обороте наркотиков еще не завершено. Дело в настоящее время рассматривается в Токтогульском районном суде. Нурубеков содержится в Ошском СИЗО, во время судебных процессов его перевозят в ИВС Токтогульского РОВД.

Известно, что 2 ноября этого года Нурубеков пытался совершить суицид в здании суда.

По информации Генеральной прокуратуры, в Кыргызстане начиная с 2012 года было рассмотрено 26 уголовных дел о пытках, с участием 79 обвиняемых. Из них 57 человек были оправданы, 18 человек были привлечены к уголовной ответственности. Еще четыре дела были прекращены.

Двенадцать осужденных были приговорены к срокам от семи до 12 лет лишения свободы. 14 из них — сотрудники милиции, четверо — сотрудники ГСИН.

С 2019 года также было зафиксировано 63 случаев пыток. Двенадцать из них были прекращены «за отсутствием состава преступления».

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